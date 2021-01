Ne manquez pas Jupiter, Saturne et Mercure brillent dans une triple conjonction ce week-end

Jupiter, Saturne et Mercure apparaîtront près l’un de l’autre dans le ciel du soir peu après le coucher du soleil le 10 janvier 2021 dans une triple conjonction éblouissante. (Crédit d’image: Starry Night)

Un rassemblement spectaculaire de planètes lumineuses sera la principale attraction céleste dans le ciel du soir ce week-end. Jupiter , Saturne et Mercure semblent se presser dans des espaces restreints.

Dans le ciel nocturne du sud-ouest, à peine 30 à 45 minutes après le coucher du soleil, nous aurons droit à ce que l’on pourrait appeler une réunion au sommet céleste, une triple conjonction, les trois planètes s’inscrivant dans un cercle inférieur à 5 degrés.

Le brillant Jupiter (magnitude -1,9), Mercure moyennement brillant (-0,9) et le plus faible, jaune-blanc Saturne (+0,6) seront contenus dans un cercle de 5 degrés du 8 janvier au 12 janvier, apparaissant le plus près possible dimanche soir (10 janvier).

Ce qui rendra ce tableau particulièrement fascinant, c’est la façon dont la configuration changera sensiblement d’un soir à l’autre. Cet effet est principalement dû au mouvement rapide de Mercure rapide par rapport aux deux vagabonds lents, Jupiter et Saturne. Le motif passera d’un triangle étiré le 8 janvier à un triangle presque équilatéral le 10 janvier.

cependant, jumelles sont fortement suggéré, car ils aideront à ramasser les planètes contre le ciel crépusculaire brillant. Jupiter sera au sommet du triangle et est le plus brillant du trio, avec Mercure et Saturne formant les angles de base. Les côtés du triangle mesurent chacun environ 2 degrés.

Ce spectacle étonnant pourrait également marquer la dernière vue en soirée de Jupiter et de Saturne; tandis que Mercure se lèvera au cours des prochains jours, Jupiter et Saturne sombreront dans les feux du coucher du soleil. Alors que Jupiter et peut-être Mercure peuvent être évidents sans aide optique, Saturne ne le sera probablement pas. Dans les soirs après dimanche, Saturne disparaîtra d’abord dans le crépuscule brillant, suivie de près par Jupiter vers le milieu du mois.

Pérégrinations planétaires

Il est très inhabituel que trois planètes brillantes ou plus apparaissent dans la même petite zone du ciel.

De notre point de vue terrestre, nous pouvons facilement observer Mercure, Vénus , Mars , Jupiter et Saturne avec nos yeux non assistés alors qu’ils tournent autour du soleil. Chacune de ces planètes semble se déplacer sur le fond étoilé à sa propre vitesse et sur sa propre trajectoire. Parce qu’elles se déplacent à des vitesses différentes, la forme formée par les cinq planètes à un moment donné est unique à ce moment.

Toutes ces planètes et la lune suivent de près une ligne imaginaire dans le ciel appelée le écliptique . L’écliptique est également le chemin apparent que le soleil semble emprunter dans le ciel en raison de l’orbite terrestre autour de lui: techniquement, l’écliptique représente l’extension du plan de l’orbite terrestre à travers le ciel.

Mais comme la lune et les planètes se déplacent sur des orbites dont les plans ne diffèrent pas beaucoup de celui de l’orbite terrestre, ces corps n’apparaissent que relativement proches de la ligne de l’écliptique. Douze des constellations par lesquelles passe l’écliptique forment le zodiaque; leurs noms, qui peuvent être facilement identifiés sur les cartes stellaires standard, sont familiers à des millions d’utilisateurs d’horoscope qui auraient du mal à les trouver dans le ciel réel.

Mais cela signifie-t-il quelque chose?

Les anciens humains ont probablement pris note du fait que les planètes – elles-mêmes ressemblant à des étoiles brillantes – avaient la liberté d’errer dans les cieux, tandis que les autres étoiles «fixes» restaient enracinées dans leurs positions. Cette capacité de mouvement semblait avoir une qualité presque magique, et la preuve que les planètes en sont venues à être associées aux dieux réside dans leurs noms mêmes, empruntés à d’anciennes divinités.

Les observateurs du ciel d’il y a des milliers d’années ont dû en déduire que si les mouvements des planètes avaient une signification, ce devait être pour informer ceux qui pouvaient lire les signes célestes de ce que les destins réservaient. En effet, même à ce jour, il y a ceux qui croient fermement que les changements de position du soleil, de la lune et des planètes peuvent affecter le destin des individus et des nations sur la Terre.

Mais comme pour toute chance que le rassemblement planétaire de ce week-end puisse avoir une influence sur nos vies de quelque manière que ce soit! Aucun astrologue ne peut prédire à partir d’alignements planétaires ou de toute autre configuration céleste quand un événement spécifique, bon ou mauvais, se produira sur Terre. Les planètes sont toujours en train d’entrer et de sortir des liaisons célestes, et l’amnésie astronomique nous permet d’oublier la dernière fois que nous les avons vues s’assembler pour une performance similaire – Mercure, Jupiter et Saturne ont formé pour la dernière fois un triangle tout aussi serré en mai 2000 . Nous oublions également généralement qu’aucune des pensées magiques influentes attribuées à l’événement précédent ne s’est jamais matérialisée.

Dernière danse pour la lune et Vénus

Si vous souhaitez voir deux autres corps célestes s’engager à un rendez-vous, prévoyez de vous réveiller tôt le lundi matin (11 janvier), lorsque les deux objets les plus brillants du ciel nocturne se livreront à une dernière danse avant le lever du soleil.

Réglez votre réveil pour qu’il sonne une heure avant le lever du soleil et dirigez-vous rapidement vers un site où votre ciel est-sud-est est libre de toute obstruction, comme des bâtiments ou des arbres, car ce que vous tenterez de voir sera en équilibre au-dessus. l’horizon. Vous serez à la recherche de la brillante planète Vénus et, planant de quatre degrés à sa droite, un éclat de croissant de lune juste deux jours avant d’atteindre sa nouvelle phase .

Vénus est devenue un appareil du matin à la fin du printemps dernier, et l’apparition de lundi marquera la septième fois que la lune et Vénus ont formé une configuration accrocheuse depuis lors. Malheureusement, ce sera la dernière de ces rencontres lunaires pendant un certain temps.

Vénus descend lentement dans le ciel de l’aube depuis quatre mois. En janvier, cet orbe éblouissant ne se lève même pas avant le crépuscule du matin, et la planète n’est qu’à environ 10 degrés au-dessus – l’équivalent de votre poing fermé tenu à bout de bras – au moment où elle disparaît dans le ciel éclairé, bien que il reste visible dans l’est-sud-est jusqu’à peu avant le lever du soleil.

Mais plus tôt vous chercherez Vénus ce mois-ci, mieux ce sera; à la fin du mois, il n’apparaît à l’horizon qu’après la mi-crépuscule, précédant le soleil dans le ciel d’environ 40 minutes seulement. Bien que Vénus soit encore à plus de 10 semaines d’une conjonction supérieure avec le soleil , le fait qu’il soit placé bien au sud de l’équateur céleste le maintient très bas vu des latitudes moyennes nord.

Au fur et à mesure que Vénus se rapproche du soleil, la planète plongera plus profondément dans le crépuscule lumineux du matin, devenant finalement invisible après environ la première semaine de février. Il commencera à réapparaître très bas dans le ciel du soir ouest-nord-ouest peu après le coucher du soleil pendant la seconde quinzaine d’avril.

À partir de là, Vénus passera le reste de 2021 à grimper plus haut et à s’éclairer comme un objet du soir, et elle aura sa prochaine rencontre avec la lune dans le ciel du soir le 12 mai.

