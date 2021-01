Ne jouez pas seulement aux niveaux de Captain Toad dans Super Mario 3D World!

Nintendo confirme que les niveaux de Captain Toad dans Super Mario 3D World seront jouables en coopération avec un ami.

La version 2013 de Super Mario 3D World pour Wii U avait de nombreux mécanismes à retenir. L’un d’eux était les niveaux Captain Toad qui comprendraient plus tard leur propre aventure. Tous seront dans l’adaptation du jeu d’action et de plateforme pour Nintendo Switch. Cependant, les niveaux de Captain Toad dans Super Mario 3D World Ils ont un petit plus: ils auront un support coopératif pour quatre utilisateurs.

Nintendo l’a confirmé à travers une vidéo publiée dans réseaux sociaux. On y voit quatre citoyens du Royaume Champignon travaillant ensemble pour surmonter les défis de ces mini-jeux populaires Super Mario 3D World + Bowser Fury. Nous nous souvenons à nouveau que dans l’original, ils étaient exclusivement individuels

Ce n’est pas la seule nouveauté présentée avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. La version du jeu d’action et de plateforme acclamé comprendra la prise en charge du multijoueur en ligne, du mode photo et de Bowser’s Fury, un nouveau mode qui donne son nom à la production et amène les joueurs à faire équipe avec Bowsy pour arrêter la fureur de son père. un colossal Bowser en colère. Tout au long d’un voyage à travers les différentes îles de la mer des griffes. Toutes ces actualités ont été récemment détaillées dans un gameplay vidéo.

Ces mini-jeux Captain Toad ne sont pas restés dans un simple mini-jeu Super Mario 3D World. Ils ont également joué dans un jeu vidéo disponible à l’achat sur Nintendo Switch.

Revenant à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, son lancement complète la célébration du 35e anniversaire du personnage moustachu, qui a apporté les premières de Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart Live: Home Circuit et Game & Watch: Super Mario.