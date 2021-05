Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Episode 7 (retardé?) – Dernières mises à jour!

Les fans deviennent fous du tout nouvel anime mettant en vedette une lycéenne extravertie jouant constamment avec son aîné pour qui elle a manifestement le béguin. Cet anime est très similaire à Uzaki-chan veut sortir, mais a quelques différences clés. Leurs deux mangas sont assez en avance sur leur adaptation, donc un renouvellement de la deuxième saison est à peu près accordé. Cet article vous fournira l’aperçu, la date de sortie, le spoiler, les spéculations et les dernières mises à jour de Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Episode 7 – alors allons-y droit.

Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Episode 7

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Episode 7 mettra en vedette Senpai et Nagatoro visitant le festival des feux d’artifice avec quelques amis. Mais une chose est sûre, beaucoup de taquineries sont attendues dans le prochain épisode. Étant donné que chaque anime rom-com a un épisode de festival, les deux sont dans des moments amusants ainsi que des moments de couple mignons. Mais je suppose que nous devrons attendre la sortie de Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Ep 7.

Est-ce que Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Ep 7 on Delay?

Dieu soit loué, il n’y a pas d’annonce officielle du créateur ou de la production qui indique le retard de l’Ep 7. Pour en savoir plus sur les retards soudains, les nouvelles et les dernières informations concernant Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro, restez à l’écoute à 45Secondes.fr.

Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Episode 7 Date de sortie

Images d’aperçu de l’EP 7 « Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro » #nagatoro pic.twitter.com/J1o9e9G3EH – AnimeHub (@ayofamz) 21 mai 2021

Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro La date de sortie de l’épisode 7 a été confirmée comme étant le 23 mai 2021. C’est la date de sortie officielle, et les fans peuvent être assurés qu’il n’y a pas de retard dans la date de sortie cette semaine.

Avant de partir, jetez un œil à Anime similaire à Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro

Précédemment dans l’épisode 6 –

L’épisode précédent était une explosion complète. Pendant le rêve de Senpai, il rencontre des monstres et est trop faible pour y faire face. C’est là qu’il rencontre Nekotoro qui le sauve et est sans aucun doute Nagatoro en costume de chat. Après s’être jumelés, ils se lancent dans une aventure pour vaincre le seigneur démon et réussissent avec Senpai à recevoir un baiser de Nekotoro. Après avoir été taquiné davantage par Nekotoro, Senpai ne se réveille que pour se retrouver à rêver.

Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Episode 7 – Aperçu

Regardez Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Ep 7 en ligne

Crunchyroll et VRV sont les deux meilleures options pour regarder Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Ep 7 Online pour tous les fans en dehors du Japon. Funimation n’a pas encore donné le signal vert pour diffuser la série animée. Nous condamnons vivement l’utilisation de sites Web illégaux pour afficher les derniers épisodes de tout anime en cours, car il ne prend pas en charge les créateurs.

À propos de l’anime

L’histoire tourne autour d’un étudiant introverti et d’une fille, Nagatoro. Nagatoro l’observe d’abord, puis commence le travail de le taquiner. Au fur et à mesure que l’histoire suit, ses taquineries deviennent à la fois sardoniques, bien intentionnées et coquettes. Plus tard, au fur et à mesure que l’histoire avance, le personnage masculin comprend les taquineries. Intéressé pour en savoir plus, cliquez ici pour consulter leur site officiel.