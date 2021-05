Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Ep 8 – « Faisons des ciseaux à papier-pierre, Senpai! »

Quoi de neuf les gars, ce blog vous mettra à jour sur tout ce que vous devez savoir sur Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Episode 8. Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro attire beaucoup d’attention en raison de ses scènes de taquinerie inhabituelles et comédie continue.

La série a commencé en avril mais a reçu beaucoup d’amour et de soutien après avoir obtenu une adaptation d’anime. Les lecteurs de manga sont plus heureux que jamais car ils ont enfin la chance de voir leur déesse dans une version animée donnant vie à tous leurs fantasmes les plus fous. L’épisode précédent qui couvrait le festival d’été était plus vivant que jamais, de manière inattendue, nous avons également vu de jolis moments de couple qui sont rares dans cette série.

Est-ce que Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Episode 8 a été retardé?

Heureusement non. La date de sortie de Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Ep 8 n’a pas été retardée. En fait, malgré la pandémie mondiale, l’équipe et le créateur travaillent dur pour terminer dans les délais hebdomadaires. C’est un crime de ne pas apprécier ce dur travail et cette coordination. Nous remercions sincèrement le personnel qui travaille derrière Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro.

Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Episode 8 Date de sortie

さ り げ な く ア ピ ー ル す る # 長 瀞 さ ん め っ ち ゃ 可愛 い な #nagatoro pic.twitter.com/4LujnBB8RK – X0 @ も り そ ば (@ X0_BR) 23 mai 2021

La date de sortie de Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Episode 8 est confirmée comme étant le 30 mai 2021. Il s’agit de la date de sortie officielle et aucun retard n’est prévu cette semaine. Les fans peuvent s’attendre à voir encore plus de moments de comédie taquins et mignons entre le couple inhabituel dans le prochain épisode.

Où regarder Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Episode 8?

Crunchyroll et VRV sont les deux meilleures options pour regarder Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro Ep 8 Online pour tous les fans en dehors du Japon. Funimation n’a pas encore donné le signal vert pour diffuser la série animée. Nous condamnons vivement l’utilisation de sites Web illégaux pour afficher les derniers épisodes de tout anime en cours, car il ne prend pas en charge les créateurs.

C'est tout pour les gars d'aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez regarder Watch Don't Toy With Me, Miss Nagatoro Episode 8.