Ne jouez pas avec moi, date de sortie de la saison 2 de Miss Nagatoro, attentes et plus encore !

Miss Nagatoro de Don’t Toy with me Miss Nagatoro a attiré beaucoup d’attention. Cela a beaucoup à voir avec le fait que Miss Nagatoro taquine Senpai Naoto Hachioji, mais a également un autre côté qui est le sentiment croissant de Miss Nagatoro envers Senpai Naoto et vice versa. La première saison était amusante à regarder, donc cet article discutera de tout ce qui concerne Quand sort Ijiranaide, Nagatoro-san ou Don’t Toy with me Miss Nagatoro Saison 2 ?

Studio Telecom Animation Film avait produit la première saison. Nanashi a écrit et illustré le manga web japonais original. Il a été publié dans le Magazine de poche de Kodansha en novembre 2017. La première saison a été un énorme succès elle avait tous les éléments pour garder le sourire aux visages du public.

Ils vont certainement leur manquer. Un anime si sain. J’ai vraiment besoin d’une saison 2.#nagatoro #nagatorosaison2 pic.twitter.com/DTk41oaj2A – (@UnitedBlood22) 27 juin 2021

Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Saison 2

La saison 2 de Miss Nagatoror prendra un nouveau tournant vers l’histoire en développement entre Miss Nagatoro et Senpai Naoto. Le personnage de Miss Nagatoror parlera probablement de ses sentiments à Senpai Naoto. La première saison a eu de nombreuses scènes hilarantes de Miss Nagatoro intimidant Naoto dans une mesure où il commençait à pleurer pour sa cruauté.

Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro…..cette adaptation était sans faille. J’ai adoré chaque seconde de cet anime et j’espère qu’il y a une saison 2. Omfg. Larmes mec. 10/10 pic.twitter.com/unMajiUN4A – James Editing Arc (HOT VILLAIN SUMMER !!!!!) (@JamesonMozelle1) 26 juin 2021

Cependant, au fur et à mesure que la série avance, nous voyons que Mlle Nagatoro est très sérieuse à propos de Naoto qui est intimidé ou blessé par quelqu’un d’autre qu’elle. Non seulement la présence d’un senior se rapprochant de Naoto dans la classe d’art l’avait également mise mal à l’aise.

La série a une approche unique de la romance au lycée. Il y a eu des moments où les actions de Miss Nagatoro ont été considérées comme extrêmes. Surtout les scènes où Miss Nagatoro s’est moquée de l’art de Naoto, considérant que Naoto a une passion pour l’art et croit en l’idée de devenir un mangaka à l’avenir.

Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro Saison 2 Date de sortie

Bien que les fans de Miss Nagatoro attendent fortement la prochaine suite de la série animée. Cependant, Studio Telecom Animation Film, King Records ou d’autres sociétés n’ont encore publié aucune information officielle concernant la date de sortie de Miss Nagatoro Saison 2.

Considérant que la situation pandémique n’est toujours pas sous contrôle. La suite de l’anime pourrait prendre beaucoup de temps avant d’arriver. Cependant, nous pouvons nous y attendre d’ici l’automne 2022.

Où regarder Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro Saison 2 ?

Ne jouez pas avec moi, Miss Nagatoro Saison 1 a été présentée dans Crunchyroll, VRV, Netflix Japon (mais pas aux États-Unis). Par conséquent, Ijiranaide, Nagatoro-san Season 2 est censé sortir sur les mêmes plateformes.

