Ne devenez pas accro à cette série sur Netflix car elle a déjà été annulée

Netflix a des mouvements constants dans son catalogue à la fois pour les nouvelles versions et pour le contenu qu’il retire de sa bibliothèque. Les départs et les annulations sont parmi eux. Cependant, au cours des dernières heures, on savait qu’une série de la plateforme cesserait de diffuser pour des raisons indépendantes du géant du streaming : NBC a abandonné Good Girls après quatre saisons. Que s’est-il passé?

« Trois mères de banlieue ayant des problèmes financiers décident de mettre fin à leur épreuve de ne pas joindre les deux bouts, et elles le font avec une décision qui marque leur vie : elles envisagent de braquer un supermarché avec un pistolet-jouet », est le synopsis officiel de ce spectacle créé en 2018 par Jenna Bans et mettant en vedette Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman Oui Reno Wilson.







Le succès de la première saison a incité Netflix à prêter attention à l’émission et a conclu un accord avec la société de production pour l’ajouter à son catalogue en tant que sien. Cependant, le passage du temps n’a pas été généreux avec la série et la relation entre les deux parties s’est rompue. Actuellement, le quatrième opus est diffusé aux États-Unis et NBC a déjà annoncé que ce serait le dernier.

Pourquoi Good Girls a-t-il été annulé ?

Comme collecté Le journaliste hollywoodien, le titulaire des droits voulait reprendre l’émission sur la chaîne de télévision pour une cinquième et dernière saison, mais n’a pas pu l’accepter avec Netflix et les obligations contractuelles ont rendu impossible la poursuite de la série.

Dans un premier temps, NBC a décidé de s’entendre avec le géant du streaming pour compenser les coûts de la série, mais cela a également limité la capacité de prise de décision des producteurs parce que Netflix avait les droits au niveau international. Pour aggraver les choses, les audiences ont commencé à baisser, la plate-forme a commencé à se désintéresser du projet et le contrat empêchait les chapitres de retourner à leur lieu d’origine.

La saison 4 de Good Girls est diffusée tous les mercredis aux États-Unis et les acteurs savent déjà qu’ils ne reviendront pas sur le plateau de tournage. Alors que le lien avec le casting expire à la fin du mois, NBC a décidé d’annoncer l’annulation avant même la fin de la saison. Tristesse pour les fans.