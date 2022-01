Ne cherchez plus : Netflix a le nouveau film le plus regardé en ce moment

Netflix

Découvrez quel est le film qui vient de s’imposer comme le plus choisi sur la plateforme mondiale. Au revoir Léo DiCaprio !

© NetflixNe cherchez plus : Netflix a un nouveau film le plus regardé en ce moment.

Le 24 décembre 2020, le dernier réveillon de Noël, le service de streaming Netflix a créé l’un de ses films les plus attendus de l’année pour les noms qui faisaient partie d’une telle production. Ne lève pas les yeux fait sa grande arrivée dans le catalogue de contenus et remporte instantanément un franc succès en se classant en tête du Top 10, mais vient d’être déplacé et n’a plus cette réalisation.

Le film est écrit et réalisé par Adam McKay, de retour après avoir été nominé pour plusieurs prix pour Vice. Les protagonistes, Leonardo DiCaprio et Jennifer LawrenceIls sont à la pointe de cette histoire qui tourne autour d’une comète qui frappera la Terre dans six mois, mais personne ne s’en soucie et les scientifiques effectuent une tournée médiatique pour que le public connaisse la menace. Une histoire qui a suscité de grands débats, mais qui vient d’être dépassée dans les classements par Mère / Android.

+ Le nouveau film le plus regardé sur Netflix

Mattson Tomlin était en charge de la réalisation de ce thriller de science-fiction post-apocalyptique sorti fin 2021 sur la plateforme Hulu TV, mais est arrivé sur Netflix le vendredi 7 janvier. Selon le dernier rapport du site FlixPatrol, est actuellement le film le plus regardé au monde, grimper les positions en quelques jours en ayant Chloë Grace Moretz comme un visage reconnu parmi sa distribution.

De quoi s’agit-il? Voici leur synopsis officiel : « La Géorgie et son petit ami Sam se sont lancés dans un voyage périlleux pour échapper à leur pays, qui est pris dans une guerre inattendue avec l’intelligence artificielle. Quelques jours avant l’arrivée de leur premier enfant, le couple doit affronter No Man’s Land, un bastion de la montée des androïdes, espérant se mettre en sécurité avant d’accoucher « .

Accompagnement Moretz, le film met également en vedette Algee Smith, Raúl Castillo, Linnea Gardner, Kiara Pichardo, Oscar Whalberg, Christian Mallen et Jared Reinfeldt, entre autres. Il est clair que le public de la plateforme choisit Mère / Android, mais le critique a baissé le pouce: 33% de taux d’approbation sur Rotten Tomatoes et 42 sur 100 sur le site Metacritic.

