Ne cherchez pas la bande-annonce a souligné Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence à propos de l’Apocalypse

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) et le Dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) sont frénétiques alors qu’ils tentent d’avertir le monde de l’approche de la comète qui va détruire la planète dans la prochaine comédie noire d’Adam McKay Ne cherchez pas. Ils ont du mal à faire comprendre la gravité (comprenez-vous?) Respirer. « Vous êtes ici maintenant. Vous êtes ici maintenant. » Prenez votre inhalateur, canard et couvrez !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « L’histoire de deux astronomes de bas niveau, qui doivent faire une tournée médiatique géante pour avertir l’humanité de l’approche d’une comète qui détruira la planète Terre. » Oh, mais c’est tellement plus ! La critique de McKay des pouvoirs en place et des masses distraites devrait frapper à la maison à cette époque plus qu’à toute autre.

Leonardo DiCaprio J’ai tout de suite su que c’était une histoire qu’il voulait raconter, en disant : « Adam a une capacité inégalée à susciter la conversation avec de l’humour et des histoires d’actualité. J’ai su quand j’ai lu son scénario qu’il était incroyablement unique, car il a touché une corde sensible concernant le monde moderne dans lequel nous vivons. Adam a tissé un message incroyablement opportun sur la société, la façon dont nous communiquons, nos priorités actuelles et la crise climatique dans un film absurdement drôle mais important. «

Découvrez pour la première fois « Don’t Look Up » d’Adam McKay avec une distribution de stars comprenant Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande et Rob Morgan. https://t.co/mNpzWcXroJ – Divertissement hebdomadaire (@EW) 8 septembre 2021

Meryl Streep incarne la présidente américaine Janie Orlean tandis que Jonah Hill incarne son fils et chef de cabinet Jason. Ah, les parallèles. « Elle est très préoccupée par les chiffres des sondages, très préoccupée par la politique, aime sa propre célébrité », dit Adam McKay du commandant en chef de Streep. « Elle est un hybride de tous les leaders ridicules que nous avons eus au cours des dix, 20, 30 dernières années. Chris Evans a une petite apparition dans le film », a déclaré McKay. « Il est très drôle. Je ne dirai pas qui il joue mais il apparaît dans le film. »

L’écrivain et réalisateur Adam McKay dit à propos de la Jennifer Lawrence film principal, « Ce n’est pas l’idée bizarre la plus conceptuelle – l’idée d’un film catastrophe dans lequel les gens ne croient pas nécessairement que la catastrophe arrive. Cela revient au trope du maire de Mâchoires: ‘J’adore le prouver, n’est-ce pas ? Inscrire votre nom dans le National Geographic ?’ Ce sont donc deux astronomes de niveau intermédiaire, très sincères, qui font la découverte de toute une vie, qui est un astéroïde tueur qui se dirige vers la Terre. Ils doivent prévenir tout le monde et faire une tournée médiatique. Ce sont eux qui naviguent dans notre monde. Ce sont eux qui naviguent sur leur équivalent de Twitter. Ce sont eux qui naviguent dans le paysage politique. Ce sont eux qui naviguent dans les talk-shows et comment ils sont perçus. C’est DiCaprio, Lawrence et Rob Morgan qui essaient d’avertir le monde. J’appelle ça une comédie noire. »

Le casting de stars comprend également Cate Blanchett, Tyler Perry, Rob Morgan, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis et Tomer Sisley. Célébrez la nouvelle année en beauté !Ne cherchez pas accélère vers certains cinémas le 10 décembre et sur Netflix le 24 décembre.

Sujets : Ne cherchez pas, Netflix