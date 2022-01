Ne cherchez pas à l’origine avait une scène de crédits différente qui a changé l’histoire de Meryl Streep

Mettant en vedette un casting de stars comprenant Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep, le film se concentre sur deux astronomes (Leo et J-Law) qui tentent d’avertir l’humanité de l’approche d’une comète en se lançant dans une étrange tournée médiatique.

Il a expliqué: « La fin originale était: » Oh, commençons à construire nos maisons. Et puis quelqu’un dit: » Oh, la nacelle transportant tous les travailleurs a explosé « .

« Et puis c’est Mark Rylance qui a dit: » Je donnerai un milliard de dollars à quiconque me construit une maison « . Et puis le gars à côté de lui a dit: » Je donnerai 2 milliards de dollars « . Et puis vous vous rendez compte qu’ils » re tous milliardaires.