Né aux États-Unis ‘- Spotify

Le président Barack Obama et Bruce Springsteen se sont rencontrés pour la première fois en 2008. Bien que les deux aient des parcours et des carrières très différents, ils ont noué une profonde amitié. À partir d’aujourd’hui, les auditeurs peuvent écouter leurs conversations personnelles et intimes dans un nouveau podcast: Renegades: Né aux USA.



La série de huit épisodes a été annoncée aujourd’hui lors de l’événement Stream On de Spotify et est le deuxième podcast à être lancé grâce au partenariat de Spotify avec le président Obama et Michelle Obama. Un terrain plus élevé. Au cours de la saison, le président Obama et Springsteen exploreront les thèmes de la race, de la paternité, du mariage et de l’avenir de l’Amérique.



Dollar Shave Club et Comcast seront les sponsors principaux de la première saison aux États-Unis.

Les amis de longue date discutent de leur ville natale et de leurs modèles, explorent la virilité moderne et affrontent l’état douloureusement divisé du pays aujourd’hui – et offrent une vision de la façon dont nous pouvons tous avancer ensemble.

Président Barack Obama demande dans l’introduction du premier épisode du podcast: «Comment en sommes-nous arrivés là? Comment pourrions-nous retrouver notre chemin vers une histoire américaine plus fédératrice? »

Il poursuit ensuite en expliquant: «Ce sujet a dominé un si grand nombre de mes conversations l’année dernière – avec Michelle, avec mes filles et avec des amis. Et l’un des amis était justement M. Bruce Springsteen. À la surface, Bruce et je n’ai pas grand-chose en commun. Mais au fil des ans, ce que nous avons constaté, c’est que nous avons une sensibilité partagée. Sur le travail, sur la famille et sur l’Amérique. À notre manière, Bruce et j’ai fait des voyages parallèles pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donné. Essayer de raconter les histoires de ses habitants. À la recherche d’un moyen de relier nos propres recherches individuelles de sens, de vérité et de communauté à l’histoire plus large de l’Amérique. «

Les deux premiers épisodes sont désormais disponibles exclusivement pour les centaines de millions d’utilisateurs gratuits et Premium de Spotify à travers le monde. Écoutez-les: