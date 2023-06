Ncuti Gatwa partage la réaction surprenante de Ryan Gosling à son casting de Doctor Who

Comme Barbieles premières approches, Ncuti Gatwa a de quoi être excité en plus de son rôle dans le nouveau film de Greta Gerwig. Le Éducation sexuelle star entrera bientôt dans l’histoire de la télévision britannique comme la nouvelle incarnation de Docteur Who après les adieux à Jodie Whitaker.

Mais Gatwa n’est pas le seul à trouver incroyable d’avoir la chance de jouer dans la légendaire série de la BBC. Sa co-vedette de Barbie, Ryan Gosling, trouve que c’est la chose la plus excitante au monde. C’est ce qu’a révélé le futur Docteur dans une interview accordée à Vogue Magazine :

« Je me souviens de Ryan Gosling bondissant vers ma bande-annonce comme, ‘Doctor Who est la série la plus cool du monde mec ! Je suis le plus grand fan’. Et j’étais comme, ‘Qu’est-ce que c’est?’ Ce spectacle a une portée incroyable.

Gatwa sera présenté dans les prochains spéciaux du 60e anniversaire de la franchise en novembre, qui comprendront également le retour de quelques stars emblématiques de la série, y compris le médecin préféré des fans, David Tennant. Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Yasmin Finney rejoindront également la série pour la première fois.

Dans BarbieGatwa joue un Ken tout comme Gosling ou d’autres acteurs comme Shang-Chi et les légendes des dix anneaux‘ Simu Liu.

Mais au fur et à mesure que de nouveaux projets arrivent, d’autres partent. Après avoir été l’un des principaux protagonistes des trois premières saisons de la série, Gatwa va dire au revoir à Éducation sexuelle lors du quatrième épisode, et dans la même interview, il a parlé de la fin de l’histoire d’Eric :

« Il obtient la fin que je voulais pour lui. Les choses s’enchaînent. Et il y avait une scène pour laquelle je me suis particulièrement battu, et j’ai réussi à la faire entrer, ce qui était super. Aimee et moi l’avons écrit, et nous l’avons remanié jusqu’à 3h du matin la veille. Je n’avais jamais écrit pour Eric auparavant, donc c’était important, et c’était une scène qui signifiait beaucoup pour moi en termes de parcours et de relations d’Eric. Cela me semblait très nécessaire.