Ncuti Gatwa invite Jodie Turner-Smith à la quatrième saison de Sex Education Sur le tapis rouge des BAFTA Awards 2023, Jodie a révélé que Gatwa Ncuti l’avait invitée à rejoindre la prochaine saison de Sex Ed.

Avec une quatrième saison à venir, l’émission Netflix raconte l’histoire d’un lycéen socialement maladroit, Otis Milburn (Asa Butterfield), dont la mère est sexologue. En tant que garçon qui a grandi entouré de manuels, de clips et de conversations sur le sexe, Otis profite de ses connaissances sur le sujet pour en tirer profit à l’école. Otis et son amie Maeve (Emma Mackey) lancent une clinique de thérapie sexuelle sous couverture pour aider leurs camarades de classe à résoudre leurs problèmes. Otis se rend vite compte qu’il pourrait lui-même avoir besoin d’une thérapie.

Le tournage de la prochaine saison de l’émission Netflix a commencé l’été dernier. Gatwa, qui joue le rôle d’Eric, est un personnage majeur de la série télévisée et est le meilleur ami gay d’Otis qui vient d’une famille nigériane/ghanéenne. Les autres nouveaux membres de la distribution rejoignant la série incluent Dan Lecy, Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James et Imani Yahshua.

Après avoir obtenu le rôle d’Eric dans la série, Gatwa a obtenu différents rôles dans d’autres grands films et séries, notamment Docteur Who et Barbiequi sortira en juillet 2023. Cependant, les autres membres de la distribution originale qui ne participeront pas à la nouvelle saison de la série incluent Simone Ashley (Olivia), Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) et Rakhee Thakrar (Emily Sables).

La 76e édition des British Academy Film Awards se déroule à Londres, avec des films comme Elvis, Tout partout tout à la foiset Les Banshees d’Inisherin.