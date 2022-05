Ncuti Gatwa en tant que Doctor Who: Sex Education et séries qu’il a réalisées

La Bbc a récemment annoncé que Ncuti Gatwa jouera la nouvelle version de The Lord of Time dans la série »Docteur Who », étant le premier acteur noir à jouer le Docteur dans la plus longue série anglaise de l’histoire de la télévision. L’acteur remplacera Jodie Whittaker dans la série à partir de 2023, dans le nouveau spécial »Doctor Who ».

Gatwa est surtout connu pour son travail incroyable sur la série Netflix, »éducation sexuelle », où il incarne Eric Effiong, un étudiant ouvertement gay et meilleur ami du protagoniste de la série. Le personnage de Gatwa est l’un des plus appréciés de la série, lui valant une multitude de nominations et plusieurs récompenses pour son rôle, et rassemblant un grand nombre de fans qui ont été émerveillés par sa performance.

Qui est Ncuti Gatwa et où a-t-il participé ?

Gatwa est née en 1992 et dès son plus jeune âge s’est intéressée au monde du théâtre, étudiant au Royal Conservatory of Glasgow en Écosse. Avant son succès sur Netflix, l’acteur avait fait de petites apparitions télévisées dans des séries telles que »Bob Servant » et »Stonemouth », et bien qu’il ait travaillé plusieurs années dans le monde du théâtre, il ne pouvait pas avoir cette opportunité en or qui donnera un grand rôle de premier plan.

Gatwa a même commenté que pendant plusieurs mois, il était sans sa propre maison pour vivre, accumulant les rejets lors de différentes auditions, ne survivant qu’avec l’aide de quelques amis. » « J’étais debout dans la rue avec mes sacs et une pensée m’a traversé l’esprit : je suis sans abri », se souvient l’acteur lors de son audition, déclarant qu’il vivait chez un ami et qu’un autre ami lui envoie quelque chose d’argent pour se nourrir.

La vie de Gatwa a pris un grand tournant lorsqu’il a participé au casting de »Sex Education », une audition à laquelle il a dû demander de l’argent à son ami pour y assister, mais qui a sans aucun doute été le point clé pour faire un grand saut vers la célébrité. , devenu connu des abonnés du service Netflix lors de la première de la série en mai 2018.

Depuis, il a participé à plusieurs épisodes de »Masters of Air », au film »La dernière lettre d’amour », et aura même un rôle dans le film tant attendu »Barbie ». Maintenant avec »Doctor Who », Ncuti Gatwa est entré dans l’histoire en se plaçant avec la nouvelle incarnation du Docteur, prenant un rôle de premier plan dans l’une des séries les plus importantes et légendaires du monde de la télévision.