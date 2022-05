Ncuti Gatwa, acteur de Sex Education, sera le nouveau Doctor Who

Le canal Bbc est prêt à continuer l’histoire de l’une de ses séries les plus populaires ces derniers temps, avec une nouvelle spéciale de »Docteur Who ». Maintenant, il a été annoncé que le nouvel acteur qui jouera dans cette nouvelle version du Docteur sera Ncuti Gatwa, surtout connu pour sa participation à la série Netflix »Sex Education ». L’annonce a été faite par le compte Twitter officiel de la BBC, écrivant : »Le futur est là ! Ncuti Gatwa est le Docteur ».

Gatwa a montré ses grands talents d’acteur dans la série comique dramatique »Sex Education » comme Eric Effiong, le meilleur ami d’Otis, qui est joué par ESA Mariposa. La star de Netflix prendra le relais de l’actrice Jodie Whittaker, qui apparaîtra pour la dernière fois en tant que Treizième Docteur dans le prochain spécial « Doctor Who », qui n’a pas encore de date de sortie confirmée. Whittaker a joué le personnage principal depuis 2017 et est devenue la première femme médecin de la longue série.

Désormais, Gatwa, qui a remporté un prix BAFTA pour sa performance dans la série Netflix, deviendra le premier acteur noir à jouer le personnage principal. « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens », a déclaré l’acteur. « Un mélange de profondément honoré, au-delà d’excité et, bien sûr, un peu effrayé. Ce rôle et cette série signifient beaucoup pour de nombreuses personnes à travers le monde, y compris moi-même. , et chacun de mes prédécesseurs incroyablement talentueux a assumé cette responsabilité et ce privilège uniques avec le plus grand soin. Je ferai de mon mieux pour faire de même.

Whittaker et le showrunner de »Doctor Who », Chris Chibnallsont sur le point de quitter la série, après la troisième et dernière spéciale de 2022. Le duo a annoncé son départ l’année dernière, avec Chibnall expliquant: « Jodie et moi avons conclu un pacte » trois séries et plus « au début de cette fois-dans -une opportunité d’une vie. » dans la vie. Alors maintenant, notre tour est terminé. »

» Doctor Who » est devenue la série télévisée anglaise la plus ancienne, créée en 2005 et 26 saisons à ce jour. La série présente le Time Lord, un extraterrestre qui voyage dans le temps pour résoudre des problèmes et des injustices dans tout l’univers. Le Docteur a eu plusieurs incarnations tout au long de la série, ce qui explique pourquoi plusieurs acteurs ont joué à Doctor Who, Jodie Whittaker étant la treizième version du personnage.