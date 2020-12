«  NCIS  »: Vous attendez longtemps le prochain épisode de la saison 18

Si vous vous préparez pour la prochaine NCIS Épisode de la saison 18, vous aurez une longue attente devant vous. L’émission ne compte que trois épisodes cette saison, mais les acteurs et l’équipe sont déjà en pause hivernale. Voici quand vous pouvez vous attendre au prochain épisode.

Que se passe-t-il avec Gibbs et son équipe

Mark Harmon comme agent spécial du NCIS Leroy Jethro Gibbs, Joe Spano comme Tobias TC Fornell | Sonja Flemming / CBS via Getty Images

Beaucoup de choses se sont passées au cours des trois derniers épisodes. À l’heure actuelle, le scénario principal est centré sur Gibbs et Fornell. La saison 18, épisode 1, débute en mars 2020. On voit Gibbs tirer sur McGee. Le temps recule alors et nous sommes ramenés à 2019.

Gibbs dit qu’il part et prend quelques jours de congé. Quand on lui demande ce qu’il fait, il dit que c’est la saison des esturgeons. Cependant, lorsque Jack le presse au sujet de ses vacances de dernière minute, il dit que Fornell a besoin d’aide parce qu’Emily a quitté la cure de désintoxication.

Il est révélé plus tard que Gibbs n’a dit que la moitié de la vérité. Fornell a besoin d’aide, mais pas parce qu’Emily a quitté la cure de désintoxication. Il a besoin d’aide pour retrouver la tête de l’anneau d’opioïdes.

On nous donne également un aperçu de la façon dont Gibbs et Ducky se sont rencontrés. Leur amitié et leur relation de travail ont commencé il y a près de 20 ans. Au cours de cet épisode flashback (saison 18, épisode 2), on apprend aussi pourquoi Gibbs cuisine parfois des steaks dans la cheminée (son père le faisait).

Quand la saison 18 de ‘NCIS’ revient-elle?

Vous vous demandez probablement quand vous pouvez vous attendre à ce que Gibbs et l’équipe reviennent sur votre écran de télévision. Vous aurez un peu d’attente. NCIS La saison 18, épisode 4 (intitulée «Sunburn») ne devrait pas revenir avant le 5 janvier 2021.

Espérons que lorsque la série reviendra, nous aurons des réponses sur les allées et venues de Fornell. Lorsque Gibbs s’arrête au restaurant pour parler à Fornell, il apprend de son manager qu’il ne s’est pas présenté au travail depuis deux jours. Il ne semble pas inquiet, donc nous sommes un peu méfiants. Le gérant pourrait-il avoir quelque chose à voir avec sa disparition? Il a dit qu’il était un bon employé, mais il ne semble pas alarmé.

Que se passe-t-il d’autre dans l’univers ‘NCIS’

Il se passe aussi beaucoup de choses sur NCIS: Los Angeles. Les fans ont été choqués lorsque Nell a annoncé que les services de Deeks ne seraient plus nécessaires. Il a été temporairement démis de ses fonctions d’agent de liaison du LAPD. Cependant, cette suppression temporaire a fini par devenir permanente.

Cela signifie-t-il qu’Eric Christian Olsen quitte la série? Interrogée sur Olsen et ses projets futurs, la co-star Daniela Ruah a déclaré à TV Line qu’elle aurait su maintenant s’il prévoyait de quitter la série. Selon elle, Olsen reste avec le casting.

«Écoutez, si Eric quittait définitivement la série, nous le saurions maintenant, et ce n’est évidemment pas le cas», a-t-elle déclaré à la publication. « Donc, quelque part et d’une manière ou d’une autre, des choses se produisent qui changent le cours de l’histoire. »

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.