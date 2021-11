NCIS New Orleans présente son dernier épisode et c’est ainsi que la série se terminera

KIEFERGARDEN Ensemble de canapé avec table haute New York Beige

New York est un bel ensemble de mobilier de jardin de salle à mangeren de rattan tressé, c'est un matériau noble et résistant qui lui donne un style moderne ainsi que confortable et idéal pour décorer votre jardin ou terrasse. L'ensemble se compose de 1 table, 2 fauteuil et 1 canapé tripler. Les coussins sont de couleur crème, avec un bord en dentelle qui les rend très élégants et ils sont inclus. La structure est en acier galvanisé, recouvert de rattan, très résistant à l'extérieur, et aux rayons UV. Il est conçu pour accueillir 5 personnes et vous permet de profiter confortablement du plein air en bonne compagnie. Les meubles de jardin Kiefer sont fabriqués à la main et non en série car nous croyons au travail des hommes. C'est pourquoi chaque pièce a sa particularité et toutes ont passé un contrôle de qualité strict. Les instructions de montage sont détaillées pour rendre le montage aussi simple que possible. De plus, toutes les pièces et tous les outils nécessaires sont inclus