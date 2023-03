NCIS : Los Angeles : quand sortent les derniers épisodes de la série ?

Le canal SCS a annoncé que la série »NCIS : Los Angeles » va bientôt toucher à sa fin. Selon les rapports, l’émission se terminera après 14 saisons dans une finale en deux parties intitulée » New Beginnings, Part 1 » suivie de la partie 2, qui sera diffusée sur CBS les 14 et 21 mai respectivement.

De la même manière, les détails de l’histoire des prochains épisodes ont été révélés, qui montreront le mystère de la disparition d’un agent et l’ATF recevant l’aide de membres d’élite du NCIS. Ici, ils seront chargés non seulement de retrouver l’agent manquant, mais également les armes de qualité militaire volées.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Bridgerton : la série Netflix aide à calmer les chiens, selon une nouvelle étude

« Finir une série est toujours doux-amer. Nous avons eu la chance d’avoir 14 saisons ensemble, donc la terminer de manière satisfaisante était un énorme défi après tant d’années », a déclaré le showrunner et producteur exécutif de la série, R Scott Gemmilldans un communiqué officiel.

« Heureusement, CBS a eu la gentillesse de nous donner un épisode supplémentaire pour dire au revoir à nos personnages d’une manière convenant à leurs histoires que les fans, espérons-le, trouveront épanouissantes et pleines d’espoir », a-t-il poursuivi.

» NCIS: Los Angeles » a été créée pour la première fois en septembre 2009 en tant que premier spin-off de la franchise » NCIS ». La série dramatique d’action suit les agents spéciaux Sam Hanna et Grisha Callen, interprétés par LL cool J et Chris O’Donnell respectivement, tout en enquêtant sur des crimes liés à l’armée.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Office : c’était la scène la plus chère de toute la série

L’émission a été un succès au sein de CBS, étant la plus longue série de la franchise derrière la série originale »NCSI », qui a été récemment renouvelée pour sa 21e saison en février 2023. NCIS : LA a été annulé par CBS en janvier 2023, marquant le deuxième émission » NCIS » à se terminer après » NCIS: New Orleans », qui a été créée en 2014 et s’est terminée en 2021 après sept saisons.

Après 14 saisons avec un total de 300 épisodes, » NCIS: LA » se terminera par une spéciale de célébration qui sera diffusée juste après la partie 2 de son dernier épisode. Les fans auront la possibilité de visionner des interviews d’acteurs actuels et anciens de la série, ainsi que des flashbacks sur des scènes et des moments préférés des fans.

La première partie du dernier épisode de »NCIS: Los Angeles » sera diffusée sur CBS le 14 mai, la deuxième partie sera diffusée le 21 mai.