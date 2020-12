NCIS: Los Angeles: le mariage de Kensi et Deeks est sous pression

Le dernier épisode de NCIS: Los Angeles nous a donné un aperçu du mariage de Kensi (Daniela Ruah) et Deeks (Eric Christian Olsen). Ils ont connu une période difficile dans leur relation. Les défis au travail et à la maison exercent une pression énorme sur le couple. Ils devront travailler beaucoup s’ils veulent que ce mariage dure.

Kensi est distraite à un moment où Deeks a le plus besoin d’elle

Eric Christian Olsen comme Marty Deeks et Daniela Ruah comme Kensi Blye sur NCIS Los Angeles | Cliff Lipson / CBS via Getty Images

Kensi et Deeks ont beaucoup à faire en ce moment. Un problème qui pèse lourdement sur eux est la perte de l’emploi de Deeks. Maintenant qu’il n’est plus un agent de liaison du LAPD, il se sent perdu et inquiet pour les finances du couple.

Kensi est distraite par son travail et elle ne semble pas se rendre compte à quel point la perte d’emploi affecte Deeks. Au cours d’une scène où il exprime ses inquiétudes concernant leurs finances, Kensi s’arrête pour prendre un appel. Il est visiblement bouleversé par l’interruption, mais Kensi est enveloppée dans une affaire, alors elle ne semble pas le remarquer.

Kensi est prêt à s’endetter pour un bébé, mais Deeks ne pense pas que ce soit sage

Kensi et Deeks sur NCIS LA | Sonja Flemming / CBS via Getty Images

Un autre sujet de préoccupation pour le couple est de fonder une famille. Kensi veut tellement un bébé qu’elle est prête à s’endetter. «Je pense que nous devons faire tout ce qu’il faut, même si cela signifie s’endetter», déclare Kensi. «Nous sommes sur le point de nous endetter pour une maison. C’est tellement plus important que ça.

Deeks veut que Kensi ralentisse et pense à aborder la parentalité de manière financièrement responsable. Il veut aussi être parent, mais il ne veut pas faire faillite. Deeks plaisante sur le fait de plonger profondément dans un trou financier, mais il est clair qu’il a peur qu’avoir un enfant ruine leurs finances s’ils ne budgètent pas et n’épargnent pas.

Kensi et Deeks veulent acheter une nouvelle maison

L’accession à la propriété est suffisamment stressante, mais encore plus lorsque vous ajoutez des pressions financières et liées au bébé. Ce n’est probablement pas le meilleur moment pour Kensi et Deeks pour acheter une nouvelle maison. L’argent est serré et la situation professionnelle de Deeks a changé.

Kensi travaille toujours, mais rembourser une hypothèque serait plus facile avec deux revenus. Pour aggraver les choses, le bar ne rapporte que 50% des revenus qu’il avait l’an dernier. C’est juste Kensi maintenant, donc leur timing n’est pas génial. Nous supposons qu’ils devront retarder l’achat de leur maison.

Nos conseils pour Kensi et Deeks

Soyez sur la même longueur d’onde. Kensi ne se soucie pas de la façon dont ils financent un nouveau bébé, mais Deeks veut s’assurer qu’ils sont financièrement solides. Ils doivent s’entendre sur la façon de payer pour un nouvel ajout à leur famille s’ils veulent la paix à la maison.

Ecoutez. Deeks a exprimé ses inquiétudes à Kensi, mais elle est tellement occupée par le travail et la planification d’une maison et d’un bébé qu’elle n’entend pas vraiment ce qu’il a à dire. Kensi doit avoir un cœur à cœur avec son mari et vraiment l’écouter.

