NCIS: LA Saison 13: Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et production

NCIS : LA, la série populaire, revient sur CBS en octobre 2021 avec une nouvelle saison 13. L’équipe NCIS perd deux membres mais est soutenue par un vieil ami.

NCIS: LA Date de sortie de la saison 13

CBS a confirmé qu’ils commenceraient de nouveaux épisodes le 10 octobre 2021, malgré le ralentissement de la production en raison de la pandémie de coronavirus. On ne sait pas encore combien d’épisodes seront inclus dans la nouvelle saison. En raison du coronavirus de la saison dernière, le nombre d’épisodes a été réduit.

NCIS: LA Saison 13 Intrigue

La saison 13 promet également de nombreux cas passionnants et relations entre les agents. Les fans peuvent s’attendre à voir plus d’histoires de fond des personnages principaux ainsi qu’un peu de chance.

Deeks a été libéré des griffes de ses ravisseurs. Le NCIS enquêtait sur un cas unique : une fusillade avec des pièces entraînées par l’armée. Hetty est maintenant réunie avec son groupe, mais Nell accepte l’invitation de Beale et ils quittent tous les deux le NCIS.

La saison 13 mettra en vedette l’amiral Hollis Kilbride jouant un rôle plus important. Plus de détails sur l’intrigue des nouveaux épisodes n’ont pas été publiés.

NCIS: LA Saison 13 Cast

Dans la saison 13, « Navy CIS LA », la plupart des acteurs reviendront. Dans la série policière américaine, on verra toujours Eric Christian Olsen, LL Cool J et Daniela Rua.

Gerald McRaney (« This Is Us », 24 : Legacy »), qui joue le rôle de l’amiral Hollis Kilbride depuis 2014, a été promu acteur principal de la saison 13. Deadline aux États-Unis a annoncé la nouvelle.

« Quand vous avez un acteur du calibre de Gerald McRaney, vous faites tout ce que vous pouvez pour l’avoir aussi souvent que vous le pouvez », a déclaré le producteur exécutif R. Scott Gemmill. « L’Amiral Kilbride fait partie de notre univers depuis sept ans et nous sommes ravis d’avoir hâte de le voir bouleverser notre monde NCIS : LA. «

Nous ne reverrons plus Renée Felice Smith dans le rôle de Nell Jones et Barrett Foa dans le rôle d’Eric Beale. Les deux acteurs ont quitté la série pour poursuivre d’autres projets.

NCIS : LA Saison 13 Bande-annonce

Actuellement, il n’y a toujours pas de bande-annonce officielle pour la 13e saison de « Navy CIS: LA ». Si quelque chose change, vous le saurez ici.

NCIS: LA Saison 13 Production

Jusqu’à présent, il n’y a pas grand-chose à signaler sur la production de la 13e saison. Il faut toutefois supposer que Shane Brennan Productions et CBS Television Studios continueront d’être les principales sociétés de production et que les inventeurs de « Navy CIS » Donald P. Bellisario et Don McGill sont également de retour.

