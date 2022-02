NCIS de la télévision va lancer un spin-off australien, NCIS: Sydney

L’émission a été commandée par le service de streaming Paramount + et CBS Studios.

Il sera lancé exclusivement sur Paramount + et Network 10 en Australie, avant de faire ses débuts à l’international en 2023.

L’original NCIS est un spin-off de POINTEet a duré plus de 400 épisodes depuis sa première en 2003.

Il a déjà été transformé en NCIS : Los Angeles, NCIS : La Nouvelle-Orléans et NCIS : Hawaï.

NCIS : Sydney présentera « des histoires locales et des talents créatifs », a déclaré Paramount +, y compris le créateur australien de NCIS : Los AngelesShane Brenan.

On ne sait pas comment l’intrigue de l’émission se déroulerait en Australie, étant donné que l’émission tourne autour d’histoires fictives d’une agence américaine réelle, le Naval Criminal Investigation Service (NCIS).

La fonction principale du NCIS est d’enquêter sur les activités criminelles impliquant l’US Navy et le Marine Corps.

Il est également chargé de protéger les actifs navals américains dans le monde via un mandat plus large de sécurité nationale, de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de cyberguerre.