NBC publie une bande-annonce pour Grand Crew

NBC a enfin dévoilé la bande-annonce de sa prochaine comédie sur le vin Grand équipage. Situé dans l’est de Los Angeles, le spectacle parle d’un groupe d’amis amateurs de vin qui se réunissent et se défoulent. Dans le processus, l’émission devient un commentaire sur la diversité d’un groupe de jeunes professionnels noirs de Los Angeles aux goûts similaires. Les Brooklyn neuf-neuf Le duo de créateurs Phil Augusta Jackson et Dan Goor se sont à nouveau associés pour cette comédie NBC, cette fois en tant que producteurs exécutifs.

Le dernier Grand équipage La bande-annonce présente aux téléspectateurs la bande d’amis autour de laquelle tourne la série. Il y a Noah, un romantique désespéré trop désireux de s’installer ; Nicky, un fonceur dans l’immobilier qui est aventureux dans la romance ; Sherm, un génie discret qui joue la carte des rencontres ; Anthony, un homme dont le véritable amour est sa carrière ; Wyatt, qui est soulagé d’être marié et hors de la scène des rencontres ; et Fay, une greffe récemment divorcée à Los Angeles à la recherche d’un nouveau départ dans un nouvel endroit. Groupe de jeunes professionnels, le gang se fraie un chemin à travers les hauts et les bas de la vie à Los Angeles. Cependant, ils trouvent du réconfort dans leur lieu de rencontre hebdomadaire dans leur bar préféré, où ils se rencontrent et déballent leurs problèmes autour d’un verre de vin, souvent de manière hilarante.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La bande-annonce présente également l’acteur et comédien Garret Morris (Coneheads, Saturday Night Live) comme une sorte de narrateur, qui parle de la façon dont les Noirs sont souvent perçus et de la façon dont ils sont en fait assez différents et plus diversifiés. Il dit que bien que les Noirs soient généralement définis comme « arrogants » et « sauvages », ils ont un côté plus « sensible ». Comme il le dit : « Nos multitudes ont des multitudes !

Avec le commentaire de Garret en arrière-plan, la bande-annonce montre à quel point la vie de chacun des personnages de la série est radicalement différente.

Le casting de la série est également un ensemble qui mérite d’être attendu. Écho Kellum, célèbre pour son rôle de Curtis Holt dans la série dramatique The CW Flèche, joue le romantique sans espoir Noah. Kellum est devenu un visage assez connu à la télévision après son apparition en tant que Tommy dans la sitcom FOX Ben et Kate. La nominée aux Primetime Emmy Award Nicole Byer incarnera le personnage de Nicky, la sœur de Noah. En plus de Kellum et Byer, l’émission mettra également en vedette Carl Tart, Aaron Jennings, Justin Cunningham et Grasie Mercedes.

Neuf-neuf le créateur Phil Augusta Jackson écrira la série tout en présidant en tant que producteur exécutif. Les Brockmire le réalisateur Mo Marable écrira et dirigera le pilote de l’émission.

NBC diffusera deux épisodes spéciaux en avant-première de Grand équipage ce 14 décembre à 20 h HE. Mais le bon déroulement de l’émission, poursuivant sa saison de dix épisodes, commencera à partir du 4 janvier 2022.





The Matrix Resurrections a été classé R The Matrix Resurrections a officiellement été classé R pour la violence et le langage.

Lire la suite





A propos de l’auteur