NBC diffusera en direct la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo dans la matinée

Le spectacle toujours attendu de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sera diffusé en direct aux téléspectateurs brillants et tôt lorsque les Jeux de Tokyo 2021 commenceront cet été.

NBC a annoncé mercredi qu’elle tiendrait sa première émission matinale en direct d’une cérémonie d’ouverture, apportant l’apparat et l’excitation en direct de Tokyo le 23 juillet à partir de 6 h 55 HNE et jusqu’à 11 h HNE.

NBC diffusera sa première émission matinale en direct de la cérémonie d’ouverture lorsque les Jeux olympiques d’été de 2021 commenceront à Tokyo le 23 juillet. Charly Triballeau / AFP –

Le fuseau horaire de Tokyo a 13 heures d’avance sur la côte est des États-Unis, donc lorsque la cérémonie d’ouverture commencera à 20 heures, heure locale au Japon, il sera 7 heures du matin HNE et 4 heures du matin sur la côte ouest.

L’émission du matin de NBC lancera une journée complète de couverture qui comprendra également une édition spéciale de 45secondes.fr diffusée de 11 h 00 à 13 h 00 HNE, suivie de la première émission olympique de jour de NBC de 13 h 00 à 16 h 00 HNE le vendredi d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.

« Suite aux défis sans précédent présentés par la pandémie mondiale, le monde se réunira à Tokyo pour ce qui pourrait être la cérémonie d’ouverture la plus significative et la plus attendue de tous les temps », a déclaré Pete Bevacqua, président de NBC Sports Group, dans un communiqué de presse. «Compte tenu de l’ampleur de cet événement, nous souhaitons offrir aux téléspectateurs autant de moyens que possible de s’y connecter, en direct ou aux heures de grande écoute.»

Cette journée marquera le premier grand rassemblement mondial depuis le début de la pandémie, qui a finalement poussé le Comité international olympique et les responsables japonais en mars dernier à reporter les Jeux olympiques à cet été.

Pour tous ceux qui ne peuvent pas regarder la cérémonie d’ouverture en direct le matin, il y aura également une émission NBC aux heures de grande écoute qui comprendra une couverture spéciale de Team USA, ainsi que la pièce maîtresse de la cérémonie d’ouverture, la Parade des Nations. La couverture aux heures de grande écoute commence à 19 h 30 HNE et se poursuit jusqu’à minuit.

Une rediffusion de l’ensemble de la cérémonie d’ouverture sera ensuite diffusée pendant la nuit de 12 h 35 à 5 h HNE.

« Les athlètes sont au cœur du mouvement olympique et la cérémonie d’ouverture sera une célébration mondiale de leur dévouement et de leur résilience au cours de leur long voyage à Tokyo », a déclaré Gary Zenkel, président de NBC Olympics, dans le communiqué de presse. « Il en va de même pour le CIO, le gouvernement japonais et le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, qui relèvent des défis inimaginables pour offrir aux athlètes ce qui est pour beaucoup une occasion unique de concourir sur le la plus grande scène du monde. «

NBC a plus de 7000 heures de couverture prévues pour les Jeux olympiques de Tokyo et publiera plus de détails, y compris les hôtes et les plans complets de diffusion numérique et de streaming, à l’approche du début des Jeux.

Ce fut une année éprouvante pour des milliers d’athlètes qui ont dû prolonger leur entraînement dans l’espoir que les Jeux olympiques puissent avoir lieu cet été.

Le mois dernier, les responsables japonais et le CIO ont démenti un rapport du Times de Londres suggérant que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en raison de la pandémie en cours.

L’une des têtes d’affiche attendues des Jeux, la superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, a parlé AUJOURD’HUI en janvier de sa préparation dans une période d’incertitude.

«Je veux dire, c’est un peu fou, mais il faut s’y attendre», dit-elle. «Nous sommes dans une pandémie, donc nous sommes en quelque sorte prêts pour tout ce que la vie nous réserve à ce stade, donc nous nous entraînons comme si, et quoi qu’il arrive, il se passe. Nous devons faire ce qui est sûr pour le reste du monde, pour nous-mêmes pour nous assurer que tout le monde est en bonne santé, mais j’espère que les Jeux olympiques pourront encore être organisés, même si cela signifie que nous sommes dans une bulle. «

Biles a en outre exprimé sa volonté de suivre n’importe quel protocole tant que les Jeux ont lieu.

«Je ferai pratiquement n’importe quoi en ce moment», dit-elle. « Je sais que d’autres sports sont allés faire des tests tous les jours. Ce n’est qu’une question de temps avant d’entendre ce que le comité olympique a à dire et quelles sont ses précautions à prendre.

« Quoi qu’ils disent qu’ils veulent que nous fassions, je suis à 100%, parce que je m’entraîne tellement dur, et j’ai juste été tellement prêt. »