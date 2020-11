NBA YoungBoy & Rich The Kid Link pour le projet commun « Nobody Safe » Ft. Lil Wayne, Quando Rondo et Rod Wave

Nous étions au cœur de la quarantaine en juin lorsqu’il a été annoncé que Rich The Kid et NBA YoungBoy publieraient leur projet commun, Personne n’est en sécurité, quelque part en juillet. On ne sait pas pourquoi l’album collaboratif a été retardé tous ces mois, mais néanmoins, il est arrivé vendredi (20 novembre). Les deux rappeurs en tête des palmarès ont fourni une grande partie du projet en tant que couple, à part quelques apparitions d’artistes tels que Quando Rondo, Lil Wayne et Rod Wave.

Nous avons précédemment reçu des singles « Bankroll » et « Automatic » de Personne n’est en sécurité, un projet fait suite à deux sorties réussies de NBA YoungBoy: son deuxième album studio Haut a repris la première place des charts et sa mixtape surprise Jusqu’à mon retour qu’il a abandonné la semaine dernière. Écoutez Rich The Kid et YoungBoy’s Personne n’est en sécurité et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

Personne en sécurité

2. Pas de flash

3. Vous êtes mauvais

4. Bankroll

5. Automatique

6. Tellement désolé

7. Sexe

8. Portes levées

9. Je me suis réveillé

10. Anneaux allumés

11. Pris un risque ft. Quando Rondo

12. Sac mortuaire ft. Lil Wayne

13. Désolé Mama ft. Rod Wave

14. Cheveux bruns

15. Je ne peux pas laisser entrer le monde