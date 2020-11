NBA YoungBoy revient avec un nouveau single « Blow Yo ‘Rocket »

NBA YoungBoy a publié une pléthore de chansons tout au long de 2020 et il a également abandonné une abondance de projets. Son dernier effort était une mixtape collaborative avec Rich The Kid, une sortie qui a surpris certains de ses fans. Quoi qu’il en soit, YoungBoy a toujours faim de plus, et récemment, il a décidé de sortir avec une autre nouvelle chanson, cette fois appelée «Blow Yo Rocket».

Avec ce dernier morceau, YoungBoy parle d’une pléthore de sujets tels que l’amour, le chagrin, la drogue et même la violence. YoungBoy a toujours été connu pour être honnête à propos de son style de vie et c’est finalement quelque chose qui a fait de lui une figure sympathique parmi les auditeurs de musique. Ce nouveau morceau n’échappe pas à la règle et si vous êtes fan du jeune artiste, n’hésitez pas à l’écouter.

Paroles de citations:

Ducking ces putes mais je suppose que mon cœur a décidé

Je veux juste être avec toi parce que j’ai été ici wylin ‘