NBA Youngboy explique le crime que vous devez commettre pour être un homme

NBA Youngboy a certaines personnes effrayées dans l’industrie de la musique, et c’est probablement à cause de sa longue feuille de rap et de ses tendances violentes.

Au fil des ans, il a eu des démêlés avec la police et s’est débattu avec tout le monde, de J Prince à Kevin Gates.

Apparemment, tout ce comportement et porter des armes équivaut à être un véritable «homme».

Dans un clip vidéo récent, Youngboy est entendu faire le clown de la personne qui a dit que les combats faisaient de vous un homme.

Au lieu de cela, Youngboy dit que pour être un homme, vous devez tuer quelqu’un.

« Celui qui a dit que les combats font de vous un homme. Il faut un homme pour tuer quelqu’un, les combats ne font pas de vous un homme », a proclamé YB

Qu’est-ce que tu penses?