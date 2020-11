NBA Youngboy continue d’être occupé en 2020 avec « Get Me Killed »

NBA Youngboy a béni les fans avec trois nouveaux singles cette semaine, dont « Rich N *** a View », « Blow Yo Rocket » et « Get Me Killed », poursuivant sa saison 2020 chargée.

Pas inhabituel pour Youngboy, il rappe sur l’amour et le chagrin sur « Get Me Killed ». Le clip, filmé en noir et blanc, montre le rappeur traîner avec ses enfants, travailler dans les coulisses, etc.

Le dernier album de Youngboy, Nobody Safe, une mixtape collaborative avec Rich The Kid, est sorti plus tôt ce mois-ci comme une surprise pour les fans. Malgré la lourde charge de travail, le rappeur ne montre aucun signe de ralentissement.

Découvrez « Get Me Killed » ci-dessous.

Paroles de citations:

Elle a dit qu’elle était avec moi pour toujours

Je lui dis que non c’est jusqu’à ce que

Jusqu’à ce que je fasse quelque chose de mal ou que je trouve quelqu’un de mieux

Nah c’est réel