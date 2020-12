NBA Youngboy aurait (encore) une nouvelle petite amie et les fans s’en vont

NBA Youngboy partage une vidéo avec sa nouvelle petite amie et les fans ont des idées à ce sujet.

À ce stade, aucun de nous ne sait vraiment combien de copines ou de bébés mamans NBA Youngboy a. Votre hypothèse est aussi bonne que la mienne. Mais sérieusement, le rappeur de 21 ans aurait quatre fils, une fille, un autre enfant en route avec Yaya Mayweather et un enfant non biologique. Sa plus récente maman, Drea Symone, vient de donner naissance à leur fille pendant le week-end de Thanksgiving. Je ne sais pas si vous avez tenu un décompte, mais c’est sept enfants au total. À 21 ans pas moins. Mais je m’éloigne du sujet. Des séquences vidéo de Youngboy avec encore, une autre jeune femme – présumée être son nouveau boo – vient de faire surface sur le Web, et les fans ont réagi exactement comme vous vous y attendez: prédire que sa nouvelle petite amie, Jazlyn, sera son prochain bébé maman.



Images via The Shade Room Instagram Symone a partagé une photo du dernier ajout de Youngboy à la famille avec une légende réconfortante, révélant le nom du bébé. « J’ai été prise à chérir les jours qui ont suivi … on peut dire que mon cœur est complètement plein !! Kodi Capri », écrit-elle. Selon la rumeur, le nom serait reflété après les vraies initiales de Youngboy, KCG – qu’elle a paraphé à la fin de son message – pour Kentrell Gaulden.