NBA YoungBoy abandonne sa mixtape surprise « Jusqu’à mon retour »

Quelques heures à peine avant de sortir son ensemble surprise de morceaux, NBA YoungBoy a déclaré aux fans qu’il prévoyait de sortir un album à minuit. Ses admirateurs attendaient patiemment et le moment venu, les services de streaming n’avaient pas d’informations à jour sur un nouveau projet. Enfin, YoungBoy a fait surface avec des nouvelles et a dit à tout le monde qu’ils pouvaient se rendre sur sa page YouTube s’ils voulaient entendre Jusqu’à mon retour. Là, nous constatons que YoungBoy a téléchargé une piste à la fois et même s’il ne propose pas la liste des pistes dans l’ordre, nous nous contenterons de ce que nous avons.

Il y a des mois, YoungBoy a célébré son album Haut comme il a fait ses débuts au sommet des charts dans la première place, et depuis ce temps, la controverse dans sa vie personnelle a continué. Pourtant, le rappeur en plein essor a maintenu sa vie en studio tout en produisant de la musique régulièrement et avec facilité. Nous avons récemment reçu sa collaboration Mike WiLL Made-It avec Nicki Minaj, alors découvrez Jusqu’à mon retour et partagez vos pensées.

Tracklist (commande fabriquée)

1. Toxique

2. Thrasher

3. Off 1 dixième

4. Je t’attends

5. Fonds

6. Masque activé

7. Coffret frais

8. Walking Dead

9. Chopper City

10. Autour

11. Whitey Bulgar