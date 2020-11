NBA Youngboy abandonne « Rich N *** a View »

NBA Youngboy est peut-être l’un des rappeurs les plus travailleurs du moment, même s’il essaie de se détacher du reste du monde. Il a sorti quelques projets cette année. Plus récemment, lui et Rich The Kid se sont associés pour Personne n’est en sécurité qui a rapidement suivi Jusqu’à mon retour. Honnêtement, Youngboy a sorti tellement de musique cette année qu’il est difficile de suivre ses sorties.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que la NBA Youngboy envisage d’abandonner cette formule de sitôt. Le rappeur a déposé son dernier single, « Rich N *** a View » plus tôt ce week-end, qui est venu avec deux autres singles, « Get Me Killed » et « Blow Yo Rocket ». Evidemment, Youngboy garde le pied sur la pédale, alors même que l’année touche à sa fin.

