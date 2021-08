NBA 2K22 reste frais avec la bande originale de la PS5 et de la PS4 en évolution

La pire chose à propos des jeux de sport sont les bandes sonores répétitives qui sont vraiment grinçantes après quelques mois – ou quelques heures, dans le cas de Madden NFL 21. NBA 2K22 cherchera à résoudre ce problème en introduisant une bande sonore en constante évolution, où de nouvelles chansons seront ajoutés le premier vendredi de chaque saison.

« NBA 2K est devenue une plate-forme mondiale de découverte musicale et cela continue avec NBA 2K22 », a déclaré le gros bonnet du marketing de la série Alfie Brody. « Cette année, nous créons une bande-son dynamique, avec un accès anticipé à des morceaux inédits, de nouveaux artistes et des opportunités pour les fans de faire partie de l’expérience et de consolider leur place dans l’histoire du jeu vidéo. »

2K Sports accordera une licence à un mélange d’artistes de haut niveau et de stars montantes, et il espère que ces derniers aideront à « soutenir la découverte et la croissance de la musique ». Certains des noms déjà à bord incluent Aitch, Freddie Gibbs, Gunna, Megan toi étalon, Métro Boomin, Saweetie, Skepta, Smino, Travis Scott, et beaucoup plus.

La société permettra également aux producteurs en herbe de figurer dans le jeu, en libérant des rythmes sur lesquels la communauté pourra enregistrer ses meilleurs couplets. N’oubliez pas que MyCareer de cette année inclura des activités parallèles, telles que la possibilité de travailler en tant que producteur de disques. Tout cela fait partie de NBA 2K22 en essayant de puiser dans la culture du basket-ball aux côtés du sport lui-même.