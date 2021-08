NBA 2K22 met l’accent sur la défense dans la répartition complète du gameplay

NBA 2K22 sera légèrement plus rapide que son prédécesseur, selon un énorme article de blog explorant ses améliorations de gameplay. L’énorme récapitulatif explique comment vous pouvez vous attendre à un dribble «plus rapide» avec un «contrôle beaucoup plus serré», mais l’accent est principalement mis sur la défense. 2K Sports déclare que les « systèmes de concours de tir et de blocage » ont été complètement réécrits, « conduisant à plusieurs nouveaux blocs arrachés et pointes de volley-ball qui ne se sont jamais produits auparavant ».

Il s’agit d’améliorer le QI du basket-ball, les vols bénéficiant également d’une mise à niveau significative, permettant aux voleurs les mieux notés de piocher dans les poches de leurs adversaires – lorsque leur timing est sur l’argent. L’accent a également été mis sur l’IA défensive, et bien que le billet de blog devienne extrêmement technique, vous pouvez effectivement vous attendre à ce que les joueurs se comportent de manière plus logique et cohérente.

Côté attaque, le système de tir a encore été repensé, récompensant cette fois les équipes et les joueurs qui fabriquent des looks grands ouverts. « Il y a un nouveau compteur de coups avec une fenêtre de création de redimensionnement dynamique », explique le billet de blog. « Cette fenêtre s’élargira lorsque vous prendrez des photos de haute qualité avec de bons tireurs, mais se rétrécira en cas de forte contestation, de tir avec un tireur de mauvaise qualité ou de fatigue. » Alley-oops nécessitera également du temps pour terminer cette année, tandis qu’un nouveau créateur de style Dunk vous permettra d’ajouter plus de variété à vos performances.

2K Sports reconstruit également le créateur de MyPlayer, en ajoutant un tas de badges supplémentaires et en incorporant des chargements qui vous permettront d’expérimenter et de modifier vos performances en fonction de votre humeur ou de votre adversaire. Une personnalisation supplémentaire viendra sous la forme d’avantages de prise de contrôle, vous permettant d’adapter vos capacités de prise de contrôle à vos propres goûts et à votre style de jeu.

Franchement, il y a une quantité absurde d’informations dans l’article de blog – nous venons de choisir quelques-uns des faits saillants et avons essayé de les regrouper en environ 300 mots – mais si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons de lire l’intégralité . Beaucoup de ces changements ont du sens à première vue, mais la preuve sera bien sûr dans le pudding.