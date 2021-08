NBA 2K22 étoffe le mode WNBA, mais il ne s’agit que de la prochaine génération

NBA 2K22 ajoutera de la viande aux os de son mode WNBA The W cette année, offrant plus de variété pendant les jours de repos – y compris la possibilité de s’entraîner avec certaines des plus grandes stars de la ligue. Vous pourrez rencontrer des personnes comme Candace Parker, A’ja Wilson et Nneka Ogwumike dans une variété de matchs différents, avec des Badge Points en jeu.

Il semble que vous serez en mesure de créer un réseau et, au fur et à mesure que vous vous liez d’amitié avec différents joueurs, vous pourrez les inviter à jouer à vos côtés lors d’événements en équipe contre d’autres superstars. Bien sûr, vous pourrez également participer à des exercices d’entraînement réguliers avec vos entraîneurs, ainsi que vous attaquer à de courtes mêlées pour renforcer votre relation avec vos coéquipiers.

Comme indiqué plus tôt dans la semaine, des mises à jour saisonnières uniques seront ajoutées au mode, tandis qu’il y aura également la promesse de vêtements exclusifs, d’animations de signature et bien plus encore. De toute évidence, cela n’a pas été l’objectif principal des efforts de 2K Sports, mais il semble qu’il y en ait assez ici pour se mettre à croquer si vous êtes un fan de la WNBA.

Bien sûr, une chose à noter est que The W n’est disponible que sur les consoles de nouvelle génération. Bien que vous puissiez jouer à des matchs WNBA sur PS4, le mode de style MyPlayer restera verrouillé sur le nouveau système de Sony. De plus, il ne semble pas qu’il soit prévu d’unifier les genres dans la ville en ce moment.