NBA 2K22 est une cheville qui casse 109 Go sur PS5, 100 Go sur PS4

Faites de la place, car NBA 2K22 est énorme sur PlayStation 5 et PS4 – tout comme ses prédécesseurs, nous supposons. Sur la console de nouvelle génération, vous avez devant vous 108,897 Go, la version de dernière génération n’étant pas loin derrière à 99,137 Go. C’est une taille de fichier effrayante, donc si vous l’avez acheté auprès du Boutique PS, vous voudrez certainement précharger si vous prévoyez de creuser le jour du lancement.

NBA 2K22 est de 99,137 Go pour PS4 (Current Gen) et 108,897 Go pour PS5 (Next Gen). Les joueurs Playstation pourront télécharger et pré-charger le jeu 48 heures avant. Alors maintenant pour les joueurs néo-zélandais et australiens et ce soir à minuit EST pour les joueurs américains. pic.twitter.com/rK2Po1xt3s– Puissance DF (@PowerGotNow) 7 septembre 2021

Sur les consoles de nouvelle génération, 2K Sports a pris l’expérience de carrière traditionnelle et l’a transformée en un RPG à monde ouvert, et vous pouvez en savoir plus via le lien. De plus, vous pouvez vous attendre à des mises à jour saisonnières à travers la ville, MyTeam et The W, ainsi que de nouvelles sorties musicales tous les vendredis. Une offre impressionnante et ambitieuse cette année donc – nous attendons juste de l’essayer par nous-mêmes.