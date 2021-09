NBA 2K22 apporte des courses de vélos et du rap dans la ville de PS5

La bande-annonce tant attendue de la nouvelle ville de NBA 2K22 est enfin arrivée, et elle semble beaucoup plus chargée que son prédécesseur. En explorant le bac à sable en ligne, vous pourrez accomplir des quêtes pour faire avancer l’histoire, participer à des mini-jeux comme des courses de vélo et, bien sûr, jouer au ballon. 2K Sports avait précédemment déclaré que vous pourrez prendre en charge des activités secondaires, telles que la conception de mode et la production de disques, et nous en avons également un aperçu.

Nous attendons toujours la publication du Courtside Report avec tous les détails, mais il y a une apparition de Kendrick Perkins, ainsi qu’une tonne d’options de véhicules différentes, y compris des vélos et des planches à roulettes. N’oubliez pas que la version PS4 aura également un quartier différent cette année, sous la forme d’un bateau de croisière – bien que cela ne soit pas visible dans cette bande-annonce. Quelles sont vos premières impressions sur MyCareer de cette année ? Dribblez dans la section des commentaires ci-dessous.