NBA 2K22 ajoute des go-karts pour les ballers les plus dévoués

COWON Plenue 2 Silver (128 Go)

Le baladeur audiophile Cowon Plenue 2 vient prendre la succession de l'incroyable Plenue 1, auquel il ajoute un nouveau DAC Asahi Kasei AK4497EQ à architecture Velvet Sound, un nouveau circuit d'amplification Casque plus performant, ainsi qu'un nouveau design (double molette de réglage...). Il s'agit clairement d'un des meilleurs lecteurs audio portables toutes catégories confondues. Processeur dual-core Cortex A9, navigation hyper fluide, autonomie de 8h30, sortie optique + mini-jack + symétrique... Ne cherchez plus, il n'a pas d'égal dans sa gamme de prix ! "DAC AK4497EQ et processeur dual-core A9" Le baladeur audiophile Cowon Plenue 2 prend la suite de l'excellent Plenue 1 : les performances montent d'un cran, notamment grâce à l'intégration d'un DAC Asahi Kasei à architecture Velvet Sound ou encore par l'ajout d'un nouveau circuit casque. Ce lecteur audio portable a été spécifiquement conçu pour restituer toute la subtilité des fichiers audio numériques les plus qualitatifs. Ainsi, on retrouve au cœur du baladeur audiophile Cowon Plenue 2 un convertisseur AKM AK4497EQ capable de gérer les fichiers audio jusqu'en 24 Bits / 192 kHz, mais aussi les fameux DSD 5.6MHz ! Le châssis monocoque ultra rigide en métal haute rigidité et souligné par une face arrière en verre frappé du logo Plenue. Pour la fluidité, vous pouvez compter sur le puissant processeur dual-core Cortex A9 cadencé 1,2 GHz. "128 Go, sorties Optique + Jack symétrique/asymétrique" Le baladeur audiophile Cowon Plenue 2 est non seulement doté d'une prise Jack 3.5 mm partagée avec la sortie Optique, mais aussi d'une sortie 2.5 mm symétrique pour connecter des casques audio haut de gamme et exploiter tout leur potentiel acoustique. Ultra complet, le baladeur Cowon P2 intègre une mémoire ultra rapide de 128 Go, que vous pourrez étendre grâce à l'ajout d'une carte microSD optionnelle (max 256 Go). Parfait pour stocker des heures et des heures de musique haute qualité ! Ajoutez à cela un bel écran tactile Amoled couleur, très lisible, et affichant un Vu-mètre analogique fort appréciable en plus des pochettes d'albums habituelles. Somptueux, le Plenue 2 peut même être utilisé comme un DAC externe pour vos ordinateurs Mac/PC. "Autonomie de 8h30, FLAC/WAV/ALAC et DSD/DXD" Encore plus impressionnant, ce Cowon Plenue 2 expose une compatibilité avec de nombreux fichiers audio, dont les fameux DSD, mais aussi les DXD, les FLAC, ALAC et WAV en 24Bits-192kHz, ou encore les formats compressés MP3/WMA. Vous apprécierez aussi la dernière version du logiciel JetEffect 7, qui propose en plus de son excellent égaliseur 10 bandes, de nombreux réglages (16 filtres ajustables), et même des effets spéciaux (Reverb, Chorus...). Le baladeur Cowon P2 n'oublie pas de soigner son autonomie, en offrant à l'utilisateur près de 8h30 d'écoute (recharge via USB en 4h). Les plus attentifs noteront la puissance de sortie de l'ampli casque (nouveau circuit TI Sound Plus), à même de piloter un casque Hi-Fi gourmand....