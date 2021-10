NBA 2K22 ajoute de nouvelles quêtes et du contenu dans l’actualisation de la saison de Build Your Empire

Incroyablement, cela fait six semaines que NBA 2K22 est sorti, ce qui signifie qu’il est temps de construire votre empire. La deuxième saison de contenu pour la simulation de basket-ball de 2K Sports est maintenant sortie, et telle est la structure de la sortie, elle apporte un tas de nouveautés. Les points forts de MyCareer sont un tricycle doré et une tenue de squelette, mais il y a 40 niveaux de boosters et de produits cosmétiques à effacer.

L’une des nouvelles quêtes déverrouille le mode Rebirth, qui vous permet effectivement de créer une nouvelle version et de commencer avec une note de 90 OVR, éliminant ainsi une grande partie de la mouture du jeu. Cela vous donnera l’occasion d’expérimenter, ce qui est une récompense bienvenue. Cependant, vous aurez besoin d’un joueur qui a déjà atteint 90 OVR et devra ensuite jouer 10 matchs dans la ville pour déverrouiller la fonctionnalité.

Pendant ce temps, dans le mode de collecte de cartes MyTeam, vous pourrez désormais débloquer de nouvelles cartes Player Coach en gagnant des étoiles dans Domination. Celles-ci ont l’air très amusantes et sont rejointes par un tout nouveau jeu de cartes pour représenter le début de la nouvelle saison NBA. Enfin, The W Online reçoit un tas de produits cosmétiques supplémentaires, tandis que 12 nouvelles chansons de Columbia Records sont ajoutées au jeu.

En ce qui concerne les mises à jour saisonnières, c’est l’une des plus importantes que nous ayons jamais vues en dehors d’un jeu Call of Duty – il y a tellement de choses à déballer ici. Si vous ne vous ennuyez pas encore de NBA 2K22 – et étant donné tout ce qu’il y a à faire dans le titre, nous ne pouvons pas imaginer que vous le serez – alors cette saison va facilement ajouter 100 heures de jeu supplémentaires à votre expérience. N’oubliez pas de consulter notre Guide NBA 2K22 pour plus.