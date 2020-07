NBA 2K21 : une bande son qui porte la signature de Damian”Dame” Lillard

Lundi matin, 2K a présenté sa bande originale pour NBA 2K21. La bande originale comprend la musique de plusieurs artistes, mais peut-être plus particulièrement, il y aura deux nouvelles pistes inédites de l’athlète qui est en couverture et superstar de la NBA et de NBA 2K21, le meneur des Portland TrailBlazers, Damian Lillard.

“Être seul sur la couverture est un gros problème pour moi, mais être sur la couverture et aussi faire participer un peu ma musique au jeu est également un énorme accomplissement”, a déclaré Damian Lillard, superstar de la NBA et athlète de la NBA 2K21 sur les plates-formes de la génération actuelle. “Personnellement, j’ai découvert de nouveaux artistes, chansons et genres que je pourrais entendre à la radio, mais je l’ai d’abord entendu sur NBA 2K.”

La soundtrack du jeu NBA 2k21 vient d’être dévoilée ! Les artistes présents seront :

•The Weeknd

•Travis Scott

•Juice Wrld

•Roddy Ricch

•Pop Smoke

•Denzel Curry

•Polo G

Des artistes comme Roddy Ricch, The Strokes, Stormzy rejoindront Lillard sur la bande originale. Au total, il y aura 52 chansons au lancement, y compris des chansons d’artistes récemment décédés Juice WRLD et Pop Smoke. Vous pouvez maintenant écouter l’intégralité de la bande-son sur Spotify. Comme ce fut le cas avec NBA 2K20, la bande originale sera mise à jour avec de nouvelles musiques tout au long de l’année.

La bande-son , un élément à part entière des NBA 2K

La version Next-Gen de NBA 2K21 ajoutera des chansons supplémentaires et comportera 202 pistes au lancement. Après le lancement, la bande originale de la nouvelle génération sera ensuite mise à jour avec de nouvelles chansons couvrant le hip-hop, le R&B, l’électronique, la pop et le rock.

«La musique a toujours fait partie intégrante de NBA 2K, et chaque année nous nous efforçons d’élargir notre approche de l’expérience de jeu des joueurs», a déclaré Alfie Brody, vice-président du marketing mondial pour NBA 2K. «Cette année, nous sommes en mesure d’amener la bande-son à de nouveaux sommets avec une liste de pistes hautement organisée alimentée par la technologie de nouvelle génération et un athlète de couverture en Damian Lillard qui ajoute des pistes inédites; incarnant ensemble le thème NBA 2K21 – Tout est jeu. » NBA 2K21 sort le 4 septembre sur la Playstation 4, Xbox One et PC. Pour la nouvelle géneration il faudra encore patienter un peu.

