NBA 2K21: un mécanisme de jeu alimentera le plus grand débat 2K de cette année

La démo de la génération actuelle de NBA 2K21 est sortie lundi, et il n’a pas fallu longtemps pour que le premier point de discorde majeur émerge. Sans une question, le bâton de tir a provoqué une tonne de débats.

Pour ceux qui ne le savent pas, 2K a ajouté un calque au tir au fusil. Les joueurs peuvent utiliser le bon stick analogique pour tirer des coups de saut. Cela est en place depuis des années en 2K, mais dans NBA 2K21, les utilisateurs de bâtons de tir ont autre chose à considérer.

Les tireurs au bouton essaient simplement de maîtriser le bon timing, tandis que les tireurs au bâton doivent maîtriser la visée. Lorsque vous tirez avec le bâton de tir, vous contrôlez essentiellement la jauge de tir avec votre bâton droit. Le timing sera toujours parfait, mais vous avez jusqu’à la fin de l’animation de tir spécifique pour aligner le compteur avec la section douce du compteur.

Nelson Blake II de At Me Bro Show sur YouTube explique et transmet parfaitement ce concept dans la vidéo ci-dessous:

Pour le dire clairement, tirer avec le bâton est plus difficile, et cela en soi est un avantage pour certains. En plus de cela, il y a un autre avantage possible.

La suppression du composant de synchronisation élimine ou réduit considérablement la pénalité que de nombreux joueurs en ligne doivent supporter en raison de la latence. Cela pourrait avoir un impact majeur sur les ligues en ligne, ce que la NBA 2K League est devenue en raison de la pandémie.

Le bâton de tir crée également un manque de compétences évident et encouragerait les utilisateurs qui ont pris des photos avec les boutons à apprendre une nouvelle ride.

Eh bien, s’il y a une chose que j’ai apprise sur les joueurs sportifs, c’est qu’ils disent qu’ils veulent de l’innovation, mais quand ils l’obtiennent, si cette innovation est trop éloignée de ce à quoi ils étaient habitués, ils se détournent.

Exemple concret:

Il existe des tonnes de ces types de tweets, mais il y a aussi plusieurs personnes qui disent relever le défi ou maîtriser déjà l’utilisation du bâton pour tirer.

Il est important de se rappeler que même si vous n’aimez pas le bâton de tir, 2K ne vous a pas empêché d’utiliser les boutons pour tirer. C’est une bonne chose. Imaginez ce que serait la réponse des médias sociaux si c’était le seul moyen de tirer le ballon en avant.

J’aime le défi créé par l’utilisation du bâton de tir, et j’aime aussi le fait qu’il y ait un coup de pouce pour ceux qui utilisent ce mécanisme. Encore plus, il y a un plus grand coup de pouce pour ceux qui l’utilisent sans indicateur sur l’écran comme guide.

En fin de compte, les gens s’adapteront après se plaindre. La vraie question est de savoir si 2K réagira aux plaintes ou maintiendra un excellent changement de gameplay en raison des cris de la section de la communauté qui n’embrasse pas un défi.

