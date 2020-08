NBA 2K21 Rookie Ratings: Quand la classe de 2020 sera-t-elle dans le jeu?

LaMelo Ball en NBA 2K20

Crédit: 2K

Le repêchage de la NBA aura lieu le 16 octobre, et c’est un gros problème pour la plupart des cerceaux du monde. Cependant, ce ne sera pas une journée aussi importante pour les fans de NBA 2K21. Alors que les versions de nouvelle génération (PlayStation 5 et Xbox Series X) ne seront pas encore publiées, les itérations de la génération actuelle seront sorties depuis plus d’un mois.

NBA 2K21 sort le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et PC. Lorsque le jeu arrivera, il comportera des listes qui reflètent ce que nous avons vu dans la bulle de la NBA et ce que nous avons vu de toutes les équipes non qualifiées avant l’arrêt forcé du COVID-19.

2K a déjà annoncé qu’une mise à jour majeure de la liste serait publiée pour la génération actuelle et la prochaine génération lorsque cette dernière sera publiée. Cela signifie que même une fois que le repêchage et l’agence libre ont eu lieu dans la vie réelle, la version actuelle de NBA 2K21 n’est pas prévue pour ajouter des recrues avant très probablement le mois suivant.

Cela va certainement créer une certaine angoisse pour certains fans de 2K. Cependant, comme d’habitude, les créateurs de classe et de draft de la communauté 2K essaieront de combler les lacunes avec leur travail.

Pour NBA 2K20, 2K a publié des versions d’une poignée de recrues entrantes dans le cadre du mode MyTeam. LaMelo Ball, Anthony Edwards et James Wiseman n’étaient que quelques-uns de ces gars. On ne sait pas s’ils seraient à nouveau utilisés ou si 2K préférerait garder toutes les versions des recrues les plus convoitées hors limites jusqu’à ce que les versions de nouvelle génération soient prêtes.

Dans tous les cas, soyez à l’affût de plus d’informations plus tard dans la semaine sur la sortie de la version actuelle de NBA 2K21.

