NBA 2K21: nouveau défi et objectifs quotidiens dans MyCarrera et MyTeam (11/12/2020)

Nous avons atteint les dernières 24 heures de la quatrième semaine de la saison 2 de NBA 2K21 dans MyCarrera et MyTeam. Afin de ne pas perdre l’habitude, nous vous offrons la possibilité de voir les défis que nous avons pour aujourd’hui sans avoir à entrer dans le jeu pour le vérifier par vous-même. Découvrons-les.

Objectif quotidien dans MiCarrera

Le défi d’aujourd’hui consiste à faire 5 blocs et 5 interceptions pendant que nous jouons des matchs MiCarrera, que ce soit dans des matchs NBA, dans le parc, Pro-Am ou sur les courts clôturés. La récompense est 2000 CV.

NBA 2K21 MyTeam: nouvelle collection de fidélité et objectifs dans les agendas de saison

Contenu MyTeam

La section Agendas de la saison apporte de nouveaux objectifs à faire et continuer à ajouter de l’expérience dans le Season Pass. On parle du bloc objectifs quotidiens, un autre thème de la saison « Next is now » et un autre qui implique des cartes de récompense. Nous allons maintenant voir ce qu’ils nous demandent.

Objectifs quotidiens

Le bloc d’objectifs quotidiens sera divisé en trois sous-objectifs. Il sera disponible jusqu’à demain à neuf heures du matin (Temps péninsulaire espagnol). Comme toujours, la récompense globale pour avoir fait les trois sera de 100 MT.

Bonus de transfert (100 EXP): appliquez un contrat à n’importe quel joueur.

(100 EXP): appliquez un contrat à n’importe quel joueur. Prise: P (100 EXP): obtenez 1 bloc avec un centre dans n’importe quel mode de jeu.

(100 EXP): obtenez 1 bloc avec un centre dans n’importe quel mode de jeu. Triple Threat Offline: les propriétaires originaux (200 XP): Gagnez une partie hors ligne Triple Threat avec 3 propriétaires originaux de 3 points ou plus.

L’avenir est aujourd’hui

Ce bloc n’a qu’un seul sous-objectif et il nous demandera de faire une certaine action avec un joueur spécifique, comme cela s’est produit précédemment avec d’autres comme Eric Paschall ou Derrick Rose. Il sera également disponible pendant 24 heures et la récompense sera une enveloppe x1 avec un joueur des Chicago Bulls 2020.

Coby blanc (750 EXP): Marquez 27 points avec Coby White 2020 en une seule partie.

Marché des récompenses d’améthyste

Ce bloc d’objectifs implique la joueurs d’améthyste que nous pouvons obtenir grâce aux jetons dans le marché des primes. Il sera disponible jusqu’à la fin de la saison 2 « Next is now », c’est-à-dire le vendredi 27 novembre à cinq heures de l’après-midi. (Temps péninsulaire espagnol). La récompense globale pour faire les cinq sous-objectifs sera 500 MT.

Freddie assiste (800 XP): obtenez 50 passes décisives avec Freddie Lewis Rewards à travers plusieurs matchs.

(800 XP): obtenez 50 passes décisives avec Freddie Lewis Rewards à travers plusieurs matchs. Paniers Collins (800 EXP): Marquez 120 points avec Doug Collins Rewards à travers plusieurs matchs.

(800 EXP): Marquez 120 points avec Doug Collins Rewards à travers plusieurs matchs. Joakim rebondit (800 XP): attrapez 50 rebonds avec Joakim Noah Rewards à travers plusieurs matchs.

Nous espérons que l’article vous a été utile. Nous vous rappelons que vous pouvez également consulter la liste des objectifs qui seront disponibles tout au long de la saison 2 et les récompenses du Season Pass 2. Si vous souhaitez nous dire quelque chose, vous pouvez le faire via Twitter (@ nba2kaldia).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂