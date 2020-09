Nba 2k21 Myteam: Voici Les Récompenses Du Season Pass 1

Avec le départ de NBA 2K21 Nous avons vérifié les nouvelles que le nouvel épisode de la saga annuelle de basket-ball la plus jouée au monde apporte. L’une des principales attractions a été l’inclusion de passes de saison dans le mode de jeu MyTeam.

C’est un pass classique, comme la plupart que l’on peut trouver dans d’autres jeux. Nous aurons six semaines (jusqu’au vendredi 16 octobre) pour remonter un à un les 40 niveaux qu’il comprend. Ensuite, nous expliquons l’expérience qu’il nous demande de faire avancer pour chacun et les récompenses que cela nous apportera.

Niveaux 1 à 10

Niveau 1 (0 XP): Agent libre Anthony Davis (joueur prêt)

(0 XP): Agent libre Anthony Davis (joueur prêt) Niveau 2 (360 EXP): x1 “Glass Cleaner” Pack (3 cartes)

(360 EXP): x1 “Glass Cleaner” Pack (3 cartes) Niveau 3 (430 EXP): jeton x1

(430 EXP): jeton x1 Niveau 4 (520 EXP): x1 Pack de ligue de base (5 cartes)

(520 EXP): x1 Pack de ligue de base (5 cartes) Niveau 5 (620 EXP): x1 tours de plateau “Ascension”

(620 EXP): x1 tours de plateau “Ascension” Niveau 6 (740 EXP): x1 “Shot Generator” Pack (3 cartes)

(740 EXP): x1 “Shot Generator” Pack (3 cartes) Niveau 7 (890 EXP): Récompense Rick Fox (Joueur)

(890 EXP): Récompense Rick Fox (Joueur) Niveau 8 (1075 EXP): Pack de joueur x1

(1075 EXP): Pack de joueur x1 Niveau 9 (1 300 EXP): x1 pack “Lockdown Defender” (3 cartes)

(1 300 EXP): x1 pack “Lockdown Defender” (3 cartes) Niveau 10 (1550 EXP): x3 jetons

Niveaux 11-20

Niveau 11 (1850 EXP): x1 tours de plateau “Ascension”

(1850 EXP): x1 tours de plateau “Ascension” Niveau 12 (2230 EXP): x1 Pack “Post Scorer” (3 cartes)

(2230 EXP): x1 Pack “Post Scorer” (3 cartes) Niveau 13 (2680 EXP): Récompense Antoine Walker (Joueur)

(2680 EXP): Récompense Antoine Walker (Joueur) Niveau 14 (3200 EXP): x1 Pack “Rim Protector” (3 cartes)

(3200 EXP): x1 Pack “Rim Protector” (3 cartes) Niveau 15 (3850 EXP): x1 tours de plateau “Ascension”

(3850 EXP): x1 tours de plateau “Ascension” Niveau 16 (4620 EXP): x1 Pack de ligue standard (5 cartes)

(4620 EXP): x1 Pack de ligue standard (5 cartes) Niveau 17 (5,540 EXP): x5 jetons

(5,540 EXP): x5 jetons Niveau 18 (6,660 EXP): x1 pack de pantoufles en argent

(6,660 EXP): x1 pack de pantoufles en argent Niveau 19 (7 990 EXP): x1 Pack “Playmaker” (3 cartes)

(7 990 EXP): x1 Pack “Playmaker” (3 cartes) Niveau 20 (9190 XP): Récompense Tony Parker (joueur)

Niveaux 21-30

Niveau 21 (10560 EXP): x1 Pack de consommables or (3 cartes)

(10560 EXP): x1 Pack de consommables or (3 cartes) Niveau 22 (12150 EXP): x1 tours de plateau “Ascension”

(12150 EXP): x1 tours de plateau “Ascension” Niveau 23 (13 970 EXP): x1 Pack “Slasher” (3 cartes)

(13 970 EXP): x1 Pack “Slasher” (3 cartes) Niveau 24 (16060 XP): récompense Horace Grant (joueur)

(16060 XP): récompense Horace Grant (joueur) Niveau 25 (18470 EXP): 10 jetons

(18470 EXP): 10 jetons Niveau 26 (21,250 EXP): x1 Pack de ligue Deluxe (5 cartes

(21,250 EXP): x1 Pack de ligue Deluxe (5 cartes Niveau 27 (24430 EXP): x1 Pack “Sharpshooter” (3 cartes)

(24430 EXP): x1 Pack “Sharpshooter” (3 cartes) Niveau 28 (28100 XP): Récompense Kyle Lowry (Joueur)

(28100 XP): Récompense Kyle Lowry (Joueur) Niveau 29 (32300 EXP): x1 pack de pantoufles en diamant

(32300 EXP): x1 pack de pantoufles en diamant Niveau 30 (37 160 EXP): x1 tours de plateau “Ascension”

Niveaux 31-40

Niveau 31 (42700 EXP): 15 jetons

(42700 EXP): 15 jetons Niveau 32 (47140 EXP): x1 Pack de ligue Deluxe (5 cartes)

(47140 EXP): x1 Pack de ligue Deluxe (5 cartes) Niveau 33 (56500 XP): Récompense Scottie Pippen (Joueur)

(56500 XP): Récompense Scottie Pippen (Joueur) Niveau 34 (65000 EXP): 20 jetons

(65000 EXP): 20 jetons Niveau 35 (75000 EXP): Pack de consommables diamant x1 (3 cartes)

(75000 EXP): Pack de consommables diamant x1 (3 cartes) Niveau 36 (86 000 EXP): x1 tours de plateau “Ascension”

(86 000 EXP): x1 tours de plateau “Ascension” Niveau 37 (99000 EXP): x1 Diamond Bounty Pack (1 carte)

(99000 EXP): x1 Diamond Bounty Pack (1 carte) Niveau 38 (120,500 EXP): x25 jetons

(120,500 EXP): x25 jetons Niveau 39 (135000 EXP): x1 pack d’insignes du Temple de la renommée

(135000 EXP): x1 pack d’insignes du Temple de la renommée Niveau 40 (150000 EXP): Récompense Stephen Curry (Joueur)

Nous espérons que cela vous a été utile. Nous vous rappelons qu’il y a quelque temps, nous avons également mis en ligne deux autres articles sur la façon d’obtenir des baskets en diamant et un badge HOF avec le défi Lillard et la liste complète des objectifs du Season Pass 1. Si vous voulez nous dire quelque chose, vous pouvez le faire via Twitter (@ nba2kaldia).

