NBA 2K21 MyTeam: nouvelle collection Flash 3, défi hebdomadaire et objectifs dans les agendas de saison

Nous continuons avec l’actualité de MyTeam. Ce matin, nous avons déjà analysé le défi et les objectifs quotidiens de MiCarrera et MyTeam et maintenant c’est arrivé une nouvelle collection de cartes à jouer, en plus de un défi hebdomadaire et un nouvel ensemble d’objectifs à terminer pendant cette Saison 2 ‘Next is now’.

À partir de maintenant, jusqu’au vendredi prochain 20 novembre À cinq heures de l’après-midi (heure de la péninsule espagnole), nous pouvons obtenir les lettres suivantes grâce aux packs spéciaux du magasin.

Kevin Garnett Diamant Rose (95)

Diamant glitch de Zion Williamson (94)

Ride Ellis Diamond Glitched (94 )

DeMar DeRozan Diamante (93)

Améthyste Tom Gugliotta (91)

Nick Anderson Rubis (89)

Rubis de Kyle Korver (89)

Nouveau défi hebdomadaire

Dans la section Défis on peut voir ce nouveau challenge hebdomadaire à l’occasion de l’inclusion de la collection Flash 3 dans le jeu. Nous devrons gagner un match en Difficulté PRO pour obtenir une enveloppe de la collection Flash 3 et 300 MT. La condition de la victoire sera que nous avons 5 triples dans le jeu.

Nouvel objectif dans les agendas de saison

Nous avons trouvé un nouveau bloc cible dans lequel nous devrons utiliser les sept cartes de cette collection pour gagner certains prix.

Flash 3

25 sous-objectifs composent ce bloc. 3 pour chacun des 7 joueurs de la collection et les 4 autres sous-objectifs pour relever certains défis. Nous pouvons les faire jusqu’à la fin de la saison 2 ‘Next is now’, c’est-à-dire jusqu’à Vendredi 27 novembre à 5 heures de l’après-midi (Temps péninsulaire espagnol). La récompense globale de ce bloc sera de x10 jetons.

Sous-objectifs généraux de la collection Flash 3

Défi BONUS OO Flash 3 (200 EXP): Jouez un match Challenge en utilisant 1 première carte Propriétaire de l’ensemble Flash 3.

(200 EXP): Jouez un match Challenge en utilisant 1 première carte Propriétaire de l’ensemble Flash 3. OO Flash 3 BONUS TTO (250 EXP): Jouez à une partie Triple Threat Online et utilisez 2 cartes Premier propriétaire de l’ensemble Flash 3.

(250 EXP): Jouez à une partie Triple Threat Online et utilisez 2 cartes Premier propriétaire de l’ensemble Flash 3. OO Flash 3 BONUS TT (350 EXP): Gagnez un match Triple Threat Offline en utilisant 3 cartes de l’ensemble Flash 3 qui sont le premier propriétaire.

(350 EXP): Gagnez un match Triple Threat Offline en utilisant 3 cartes de l’ensemble Flash 3 qui sont le premier propriétaire. Défi Flash 3 (100 XP): terminez le défi hebdomadaire Flash 3.

Sous-buts de Kyle Korver

Lancers gratuits de Korver (250 XP): Réalisez 2 lancers francs avec Kyle Korver Flash en une seule partie.

(250 XP): Réalisez 2 lancers francs avec Kyle Korver Flash en une seule partie. TT: Korver de Deep (400 XP): Atteignez 20 3s avec Kyle Korver Flash à travers plusieurs matchs Triple Threat hors ligne.

(400 XP): Atteignez 20 3s avec Kyle Korver Flash à travers plusieurs matchs Triple Threat hors ligne. TTO: Korver de Deep (600 XP): Atteignez 20 3s avec Kyle Korver Flash lors de plusieurs matchs Triple Threat Online.

Sous-buts de Nick Anderson

Conseils Anderson (250 EXP): Attrapez 5 rebonds avec Nick Anderson Flash dans un seul jeu Triple Threat hors ligne.

(250 EXP): Attrapez 5 rebonds avec Nick Anderson Flash dans un seul jeu Triple Threat hors ligne. Anderson double-double (400 XP): Obtenez 1 double-double avec Nick Anderson Flash en un seul match de Domination.

(400 XP): Obtenez 1 double-double avec Nick Anderson Flash en un seul match de Domination. Score Anderson! (600 EXP): Marquez 60 points avec Nick Anderson Flash à travers plusieurs matchs.

Sous-buts de Tom Gugliotta

Gugliotta jeter (300 XP): Frappez 3 dunks avec Tom Gugliotta Flash en un seul match de défis.

(300 XP): Frappez 3 dunks avec Tom Gugliotta Flash en un seul match de défis. Gugliotta double-double (500 XP): Obtenez 1 double-double avec Tom Gugliotta Flash en une seule partie.

(500 XP): Obtenez 1 double-double avec Tom Gugliotta Flash en une seule partie. Gugliotta sur les planches (800 EXP): Attrapez 40 rebonds avec Tom Gugliotta Flash à travers plusieurs matchs.

Sous-objectifs de Monta Ellis

Ellis vole (350 EXP): Faites 2 nuls avec Monta Ellis Glitched en une seule partie.

(350 EXP): Faites 2 nuls avec Monta Ellis Glitched en une seule partie. Dimes de Monta (800 EXP): Donnez 30 passes décisives avec Monta Ellis Glitched à travers divers matchs Triple Threat Online.

(800 EXP): Donnez 30 passes décisives avec Monta Ellis Glitched à travers divers matchs Triple Threat Online. Ride Slam (1250 EXP): touchez 50 dunks avec Monta Ellis Glitched lors de plusieurs matchs.

Sous-objectif DeMar DeRozan

DeMar infatigable (350 EXP): Jouez 15 minutes avec DeMar DeRozan Flash en une seule partie d’Unlimited.

(350 EXP): Jouez 15 minutes avec DeMar DeRozan Flash en une seule partie d’Unlimited. Dunking derozan (350 EXP): Frappez 35 dunks avec DeMar DeRozan Flash à travers plusieurs matchs.

(350 EXP): Frappez 35 dunks avec DeMar DeRozan Flash à travers plusieurs matchs. DeRozan domine (1250 EXP): Marquez 80 points avec DeMar DeRozan Flash à travers plusieurs matchs Triple Threat Online.

Les sous-objectifs de Zion Williamson

Sion illimité (350 EXP): Marquez 10 points avec Zion Williamson Glitched en une seule partie d’Unlimited.

(350 EXP): Marquez 10 points avec Zion Williamson Glitched en une seule partie d’Unlimited. Zion Slam (800 XP): Frappez 35 dunks avec Zion Williamson Glitched à travers plusieurs matchs Triple Threat Offline.

(800 XP): Frappez 35 dunks avec Zion Williamson Glitched à travers plusieurs matchs Triple Threat Offline. Sion au-delà de l’arc (1250 XP): Atteignez 40 3s avec Zion Williamson Glitched à travers plusieurs matchs.

Kevin Garnett sous-buts

Refusé par Garnett (400 XP): Créez 2 blocs avec Kevin Garnett Flash en une seule partie.

(400 XP): Créez 2 blocs avec Kevin Garnett Flash en une seule partie. Boîte à Garnett (1000 EXP): Saisissez 50 rebonds avec Kevin Garnett Flash à travers plusieurs jeux.

(1000 EXP): Saisissez 50 rebonds avec Kevin Garnett Flash à travers plusieurs jeux. Garnett slaming (1500 EXP): Frappez 60 dunks avec Kevin Garnett Flash lors de plusieurs matchs Triple Threat Offline.

Nous espérons que l’article vous a été utile. Nous vous rappelons que vous pouvez également consulter la liste des objectifs qui seront disponibles tout au long de la saison 2 et les récompenses du Season Pass 2. Si vous souhaitez nous dire quelque chose, vous pouvez le faire via Twitter (@ nba2kaldia).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂