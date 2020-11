NBA 2K21 MyTeam: nouvelle collection Draft, défi hebdomadaire et objectifs dans les agendas de saison

Nous continuons avec l’actualité de MyTeam. Ce matin, nous avons déjà analysé le défi et les objectifs quotidiens de MiCarrera et MyTeam et maintenant c’est arrivé une nouvelle collection de cartes à jouer, en plus de un défi hebdomadaire et quelques nouveaux blocs d’objectifs à terminer pendant cette Saison 2 ‘Next is now’.

À partir de maintenant, nous pouvons obtenir les cartes suivantes dans les packs spéciaux du magasin. Les émeraudes peuvent évoluer.

Anthony Davis Diamant Rose (95)

Diamant rose Luka Doncic (95)

Diamant de Glenn Robinson (94 )

Ben Simmons Diamant (93)

Diamant Brandon Ingram (93)

Balle LaMelo Esmeralda (82)

Anthony Edwards Esmeralda (82 ans)

James Wiseman Esmeralda (82 ans )

Émeraude d’Onyeka Okongwu (82)

Deni Avdija Esmeralda (82)

Obi Toppin Emeraude (82)

Isaac Okoro Esmeralda (82 ans)

Tyrese Haliburton Esmeralda (82)

Killian Hayes Esmeralda (82 ans )

Patrick Williams Esmeralda (82 ans)

RJ Hampton Esmeralda (82)

Cole Anthony Esmeralda (82 ans)

Aussi, nous aurons un autre deux cartes de récompense liés à cette nouvelle collection.

Diamant rose rougeâtre Cameron (95) : Ils nous le donneront lorsqu’ils évolueront complètement vers les cartes émeraude du Draft.

: Ils nous le donneront lorsqu’ils évolueront complètement vers les cartes émeraude du Draft. Rubis Aleksej Pokusevski (87): Ils nous le donneront lorsque nous surmonterons le défi hebdomadaire du NBA Draft.

Nouveau défi hebdomadaire

Dans la section Défis on peut voir ce nouveau challenge hebdomadaire à l’occasion de l’inclusion de la collection Brouillon dans le jeu. Nous devrons gagner quatre matchs pour obtenir un paquet de cette collection et Aleksej Pokusevski Rubí.

Nouveaux objectifs dans les agendas saisonniers

Nous avons trouvé quelques nouveaux blocs d’objectifs dans lesquels nous devrons utiliser les cartes de cette collection pour gagner certains prix.

Repêchage NBA

40 sous-objectifs composent ce bloc. Ceux-ci sont divisés pour effectuer un certain nombre de défis avec les joueurs de la collection. Nous pouvons les faire jusqu’à la fin de la saison 2 ‘Next is now’, c’est-à-dire jusqu’à Vendredi 27 novembre à 5 heures de l’après-midi (Temps péninsulaire espagnol). La récompense globale de ce bloc sera de x15 jetons.

Sous-objectifs généraux

De l’émeraude au saphir (200 EXP): faites évoluer un joueur Emeraude en Saphir.

(200 EXP): faites évoluer un joueur Emeraude en Saphir. Bonus TAO Draft DO (300 EXP): Jouez un match Triple Threat Online avec 2 cartes de l’ensemble Draft qui sont le premier propriétaire.

(300 EXP): Jouez un match Triple Threat Online avec 2 cartes de l’ensemble Draft qui sont le premier propriétaire. Bonus TA Draft DO (400 XP): Gagnez un match Triple Threat Offline en utilisant 3 cartes de l’ensemble Draft qui sont le premier propriétaire.

(400 XP): Gagnez un match Triple Threat Offline en utilisant 3 cartes de l’ensemble Draft qui sont le premier propriétaire. Bonus DO illimité (600 EXP): Jouez un match illimité avec 5 cartes de l’ensemble Draft qui sont le premier propriétaire.

Sous-objectifs du joueur Emeraude

Cole 3 (400 XP): Marquez 15 3s avec Cole Anthony Draft à travers plusieurs parties.

(400 XP): Marquez 15 3s avec Cole Anthony Draft à travers plusieurs parties. Changement d’adresse Hampton (400 XP): frappez 8 plateaux avec RJ Hampton Draft en une seule partie.

(400 XP): frappez 8 plateaux avec RJ Hampton Draft en une seule partie. Patrick le pickpocket (400 XP): Faites 5 vols au total avec Patrick Williams Draft à travers plusieurs matchs.

(400 XP): Faites 5 vols au total avec Patrick Williams Draft à travers plusieurs matchs. Hayes assiste (500 XP): Infligez 10 passes décisives avec le repêchage de Killian Hayes en un seul match.

(500 XP): Infligez 10 passes décisives avec le repêchage de Killian Hayes en un seul match. Cols de Haliburton (500 EXP): Obtenez 20 passes décisives avec Tyrese Haliburton Draft à travers plusieurs matchs.

(500 EXP): Obtenez 20 passes décisives avec Tyrese Haliburton Draft à travers plusieurs matchs. Okoro Mates (500 EXP): Faites 20 dunks avec Isaac Okoro Draft en plusieurs matchs.

Plus de sous-objectifs du joueur Emeraude

Livre de Toppin (150 EXP): Réalisez 5 dunks avec Obi Toppin Draft en une seule partie.

(150 EXP): Réalisez 5 dunks avec Obi Toppin Draft en une seule partie. Toppin marque (600 EXP): Marquez 60 points avec Obi Toppin Draft à travers plusieurs matchs.

(600 EXP): Marquez 60 points avec Obi Toppin Draft à travers plusieurs matchs. Deni passant (150 EXP): Infligez 5 passes décisives à Deni Avdija Draft en un seul match Triple Threat hors ligne.

(150 EXP): Infligez 5 passes décisives à Deni Avdija Draft en un seul match Triple Threat hors ligne. Deni domine (600 EXP): Marquez 60 points avec Deni Avdija Draft à travers plusieurs matchs.

(600 EXP): Marquez 60 points avec Deni Avdija Draft à travers plusieurs matchs. Bloc Onyeka (150 EXP): Faites 1 bloc avec Onyeka Okongwu Draft a en une seule partie.

(150 EXP): Faites 1 bloc avec Onyeka Okongwu Draft a en une seule partie. Okongwu dans le verre (600 EXP): saisissez 30 rebonds avec le Onyeka Okongwu Draft à travers plusieurs matchs Triple Threat hors ligne.

(600 EXP): saisissez 30 rebonds avec le Onyeka Okongwu Draft à travers plusieurs matchs Triple Threat hors ligne. Wiseman postérise (150 EXP): Faites 5 dunks avec le James Wiseman Draft en une seule partie.

(150 EXP): Faites 5 dunks avec le James Wiseman Draft en une seule partie. Wiseman ferme le rebond (600 EXP): Saisissez 30 rebonds avec le repêchage de James Wiseman à travers plusieurs parties.

(600 EXP): Saisissez 30 rebonds avec le repêchage de James Wiseman à travers plusieurs parties. Scores d’Edwards (150 EXP): Marquez 15 points avec Anthony Edwards Draft en une seule partie.

(150 EXP): Marquez 15 points avec Anthony Edwards Draft en une seule partie. Edwards Mate (600 EXP): Marquez 30 dunks au total avec Anthony Edwards Draft à travers plusieurs matchs.

(600 EXP): Marquez 30 dunks au total avec Anthony Edwards Draft à travers plusieurs matchs. Balle au cerceau (200 EXP): Marquez 5 plateaux avec LaMelo Ball Draft en une seule partie.

(200 EXP): Marquez 5 plateaux avec LaMelo Ball Draft en une seule partie. Boule Dimer (750 XP): infligez 40 passes décisives avec le LaMelo Ball Draft sur plusieurs matchs.

Sous-objectifs de Brandon Ingram

Lancers francs Ingram (300 EXP): Marquez 2 lancers francs avec Brandon Ingram Draft en une seule partie.

(300 EXP): Marquez 2 lancers francs avec Brandon Ingram Draft en une seule partie. Ingram assiste (600 EXP): donne 30 passes décisives avec Brandon Ingram Draft lors de plusieurs matchs Triple Threat Online.

(600 EXP): donne 30 passes décisives avec Brandon Ingram Draft lors de plusieurs matchs Triple Threat Online. Ingram 3 (1000 XP): Marquez 30 3s avec Brandon Ingram Draft à travers plusieurs matchs.

Sous-objectifs de Ben Simmons

Scores de Simmons (300 EXP): Marquez 15 points avec le repêchage de Ben Simmons dans une seule partie en ligne Triple Threat.

(300 EXP): Marquez 15 points avec le repêchage de Ben Simmons dans une seule partie en ligne Triple Threat. Vol de Simmons (600 EXP): Obtenez 30 vols avec le repêchage de Ben Simmons à travers plusieurs matchs.

(600 EXP): Obtenez 30 vols avec le repêchage de Ben Simmons à travers plusieurs matchs. Col Simmons (1000 EXP): Obtenez 50 passes décisives avec le repêchage de Ben Simmons à travers plusieurs matchs.

Sous-buts de Glenn Robinson

Le double-double de Robinson (300 XP): Obtenez 1 double-double avec Glenn Robinson Draft en un seul match.

(300 XP): Obtenez 1 double-double avec Glenn Robinson Draft en un seul match. Robinson au cerceau (600 EXP): Marquez 25 layouts avec Glenn Robinson Draft à travers plusieurs jeux.

(600 EXP): Marquez 25 layouts avec Glenn Robinson Draft à travers plusieurs jeux. Le triple sans escale de Robinson (1000 XP): Marquez 30 3s avec Glenn Robinson Draft à travers plusieurs jeux Triple Threat Offline.

Anthony Davis sous-buts

AD illimité (300 EXP): Jouez 15 minutes avec Anthony Davis Draft en un seul match d’Unlimited.

(300 EXP): Jouez 15 minutes avec Anthony Davis Draft en un seul match d’Unlimited. AD écrase (700 EXP): Obtenez 35 dunks avec le repêchage d’Anthony Davis à travers plusieurs matchs.

(700 EXP): Obtenez 35 dunks avec le repêchage d’Anthony Davis à travers plusieurs matchs. AD pour rebondir (1250 EXP): Saisissez 50 rebonds avec le repêchage d’Anthony Davis à travers plusieurs matchs.

Les sous-buts de Luka Doncic

Luka illimité (300 EXP): Marquez 10 points avec Luka Doncic Draft en un seul match d’Unlimited.

(300 EXP): Marquez 10 points avec Luka Doncic Draft en un seul match d’Unlimited. Plateaux Luka (700 EXP): Marquez 35 layouts avec Luka Doncic Draft à travers plusieurs matchs.

(700 EXP): Marquez 35 layouts avec Luka Doncic Draft à travers plusieurs matchs. Luka 3 (1250 EXP): Marquez 40 3s avec Luka Doncic Draft à travers plusieurs matchs.

Cam Sous-buts rougeâtres

Double-double came (300 XP): obtenez un Double-Double avec Cam Reddish Rewards en une seule partie.

(300 XP): obtenez un Double-Double avec Cam Reddish Rewards en une seule partie. Rebondissement rougeâtre (500 EXP): Attrapez 30 rebonds avec Cam Reddish Rewards lors de plusieurs matchs Triple Threat hors ligne.

(500 EXP): Attrapez 30 rebonds avec Cam Reddish Rewards lors de plusieurs matchs Triple Threat hors ligne. Score rougeâtre (1000 EXP): marquez 100 points avec Cam Reddish Rewards sur plusieurs matchs.

Les défis du repêchage de la NBA

Cet autre bloc d’objectifs aura à voir avec le défi hebdomadaire qui est sorti cette semaine et que nous avons détaillé plus haut. Il se composera de 4 sous-objectifs et la récompense finale sera un pack de ligue de luxe x1.

Rookies Triple Threat (100 XP): remportez le défi Triple Threat Rookies.

(100 XP): remportez le défi Triple Threat Rookies. Temps de jeu NBA (250 XP): remportez le défi NBA Game Time.

(250 XP): remportez le défi NBA Game Time. Aleksej en peinture (200 XP): Marquez 10 points dans la zone avec Aleksej Pokusevski Rewards en un seul match Triple Threat hors ligne.

(200 XP): Marquez 10 points dans la zone avec Aleksej Pokusevski Rewards en un seul match Triple Threat hors ligne. Aleksej de loin (700 EXP): Marquez 25 3s au total avec Aleksej Pokusevski Rewards à travers plusieurs matchs.

Nous espérons que l’article vous a été utile. Nous vous rappelons que vous pouvez également consulter la liste des objectifs qui seront disponibles tout au long de la saison 2 et les récompenses du Season Pass 2. Si vous souhaitez nous dire quelque chose, vous pouvez le faire via Twitter (@ nba2kaldia).

