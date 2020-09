NBA 2K21 MyTeam: Liste complète des objectifs du Season Pass que vous pouvez atteindre

L’année NBA 2K21 a commencé et le Season Pass est l’une des principales nouveautés de MyTeam. Grâce à certains défis qui seront disponibles pour une période de temps limitée, nous obtiendrons de l’expérience pour obtenir différentes récompenses.

Notez que, En plus de ceux indiqués dans cet article, de nouveaux objectifs apparaîtront dans les semaines à venir. Et il y a aussi des objectifs quotidiens qui seront constamment mis à jour. Les défis sont divisés par groupe et chaque groupe a une récompense globale, que nous activerons après avoir terminé tous les défis individuels. Avec ceci expliqué, nous allons détailler tous ceux disponibles à ce moment.

Moments 9-2

Ce groupe de défis expire le lundi 7 septembre à 02h00 (heure espagnole), c’est-à-dire aux premières heures du dimanche au lundi. La récompense globale est de 1 jeton.

Don´t Career Night – Marquez 30 points avec n’importe quelle carte Luguentz Dort lors de plusieurs matchs illimités. Récompense: 250 EXP.

– Marquez 30 points avec n’importe quelle carte Luguentz Dort lors de plusieurs matchs illimités. Récompense: 250 EXP. Covington Double Double : Obtenez un double-double avec n’importe quelle carte Robert Covington en un seul match de Domination. Récompense: 100 EXP.

: Obtenez un double-double avec n’importe quelle carte Robert Covington en un seul match de Domination. Récompense: 100 EXP. Glovington – Obtenez trois blocs et trois tirages en une seule partie avec n’importe quelle carte Robert Covington. Récompense: 150 EXP.

– Obtenez trois blocs et trois tirages en une seule partie avec n’importe quelle carte Robert Covington. Récompense: 150 EXP. Énoncé de chaleur Win– Marquez 23 points avec n’importe quelle carte Goran Dragic lors de plusieurs matchs Triple Threat Offline. Récompense: 150 EXP.

Bienvenue dans un sur mille

Ce groupe de défis est disponible tout au long de la saison. Votre récompense globale est un coffret cadeau standard de la ligue.

Défi accepté : Je joue un match de défi. Récompense: 100 EXP.

: Je joue un match de défi. Récompense: 100 EXP. Jouer à Triple Threat oflline – Jouez à un jeu Triple Threat hors ligne. Récompense: 100 EXP.

– Jouez à un jeu Triple Threat hors ligne. Récompense: 100 EXP. Swat 1 : faire un plug avec Anthony Davis SA. Récompense: 100 EXP.

: faire un plug avec Anthony Davis SA. Récompense: 100 EXP. Lancer 10 avec AD : Marquez 10 points avec l’AS Anthony Davis. Récompense: 100 EXP.

: Marquez 10 points avec l’AS Anthony Davis. Récompense: 100 EXP. Spectacle AD : Faites 3 dunks avec Anthony Davis AL. Récompense: 150 EXP.

: Faites 3 dunks avec Anthony Davis AL. Récompense: 150 EXP. AD Double Double: Obtenez un double-double avec l’agent libre Anthony Davis. Récompense: 250 EXP.

L’un s’élèvera: exploits

Ce groupe de défis est disponible tout au long de la saison. Votre récompense globale est de 50 jetons.

Evo dominant – Fait évoluer Artis Gilmore ou Nate Archibald Diamond en Pink Diamond. Récompense: 1000 EXP.

– Fait évoluer Artis Gilmore ou Nate Archibald Diamond en Pink Diamond. Récompense: 1000 EXP. Faire évoluer une galaxie : Fait évoluer la récompense de Domination d’Elgin Baylor de Pink Diamond à Galaxy Opal. Récompense: 1000 EXP.

: Fait évoluer la récompense de Domination d’Elgin Baylor de Pink Diamond à Galaxy Opal. Récompense: 1000 EXP. L’éclat du diamant – Acquérir un joueur Diamond sur le marché des enchères. Récompense: 750 EXP.

– Acquérir un joueur Diamond sur le marché des enchères. Récompense: 750 EXP. Le scintillement du diamant rose – Acquérir un joueur Pink Diamond sur le marché des enchères. Récompense: 1000 EXP.

– Acquérir un joueur Pink Diamond sur le marché des enchères. Récompense: 1000 EXP. Une sur mille … 99 fois – Gagnez 99 étoiles en Domination lors de la première saison sur mille (c’est le nom de cette première saison). Récompense: 3000 EXP.

– Gagnez 99 étoiles en Domination lors de la première saison sur mille (c’est le nom de cette première saison). Récompense: 3000 EXP. Nettoyer les planches – Lancez 260 balles pendant le One in a Thousand Season dans Triple Threat Online. Récompense: 3000 EXP.

– Lancez 260 balles pendant le One in a Thousand Season dans Triple Threat Online. Récompense: 3000 EXP. Chasseur de coffre – Obtenez 300 victoires Triple Threat hors ligne. Récompense: 1500 EXP.

– Obtenez 300 victoires Triple Threat hors ligne. Récompense: 1500 EXP. Grande maison – Obtenez 250 victoires en ligne Triple Threat. Récompense: 1500 EXP.

– Obtenez 250 victoires en ligne Triple Threat. Récompense: 1500 EXP. Ws illimité – Obtenez 100 victoires en illimité. Récompense: 1500 EXP.

– Obtenez 100 victoires en illimité. Récompense: 1500 EXP. Siècle– Jouez à 100 parties limitées pendant la saison One in a Thousand. Récompense: 1500 EXP.

Semaine 1: premier trimestre

Ce groupe d’objectifs est disponible tout au long de la saison. La récompense globale est de 100 MT.

–Gagnez 2 parties de triple menace– Gagnez deux matchs Triple Threat hors ligne. Récompense: 200 EXP.

–Illimité: aide– Obtenez dix passes décisives avec n’importe quel joueur de la liste des Hawks 2020 (liste actuelle) en une seule partie d’Unlimited. Récompense: 350 EXP.

–Trail Blazers: propriétaire d’originel: Gagnez un match de Domination de dix points ou plus avec trois joueurs de la première équipe de propriétaires Trail Blazers 2020 (Les joueurs premiers propriétaires sont ceux que vous avez gagnés grâce aux packs, sans les acheter sur le marché des enchères. Vous pouvez les identifier grâce à un autocollant qui apparaît en bas à droite de la lettre). Récompense: 550 EXP.

Dans NBA2K21, nous identifions les premiers joueurs propriétaires à partir du logo qui apparaît en bas à droite.

–Triple menace en ligne: gagner 3: Gagnez trois parties en ligne dans Triple Threat. Récompense: 250 EXP.

Semaine 1: deuxième trimestre

Ce groupe d’objectifs n’expire qu’à la fin de la saison. Cependant, pour le moment, il est verrouillé. Nous imaginons qu’il sera déverrouillé lorsque nous aurons dépassé le groupe d’objectifs précédent, et qu’il en sera de même pour les défis du troisième trimestre et du quatrième trimestre de la première semaine.

La chose logique est que, pour débloquer un groupe, vous devez surmonter les défis du précédent. Mais nous ne le savons pas car nous n’avons pas trois cartes de premier propriétaire de la liste des Trail Blazers 2020., nous ne pouvons donc pas relever tous les défis du premier trimestre de la première semaine. Avec cela expliqué, nous allons avec les objectifs:

Jouez à Triple Threat hors ligne – Jouez un match hors ligne Triple Threat. Récompense: 100 EXP.

– Jouez un match hors ligne Triple Threat. Récompense: 100 EXP. Gagnez un match illimité : Gagnez un match illimité. Récompense: 100 EXP.

: Gagnez un match illimité. Récompense: 100 EXP. Duo Domination – En utilisant un duo actif, remportez un match de domination. Récompense: 150 EXP.

– En utilisant un duo actif, remportez un match de domination. Récompense: 150 EXP. Menace du tonnerre: Gagnez une partie en ligne Triple Threat avec 3 joueurs de Thunder 2020. Récompensez 175 EXP.

La récompense globale est de 250 MT.

Semaine 1: troisième trimestre

Ce groupe d’objectifs n’expire qu’à la fin de la saison. Mais pour le moment, il est verrouillé. La chose logique est que, pour le débloquer, nous devons surmonter les défis des premier et deuxième trimestres de la première semaine.

Gagnez un match Triple Threat – Gagnez un match Triple Threat. Récompense: 100 EXP.

– Gagnez un match Triple Threat. Récompense: 100 EXP. Joueur d’émeraude : Obtenez une récompense Emeraude de joueur. Récompense: 100 EXP.

: Obtenez une récompense Emeraude de joueur. Récompense: 100 EXP. Joueur de saphir : Obtenez une récompense de saphir de joueur. Récompense: 100 EXP.

: Obtenez une récompense de saphir de joueur. Récompense: 100 EXP. Domination celtique I: Gagnez un match de Domination avec 3 joueurs des Celtics 2020. Récompense: 200 EXP.

La récompense globale est un jeton.

Semaine 1: quatrième trimestre

Ce groupe cible expire à la fin de la saison, bien qu’il soit actuellement verrouillé. La chose logique est qu’il est déverrouillé lorsque nous avons terminé tous les défis de la semaine 1: troisième trimestre.

Nouvelles chaussures – Appliquez une chaussure à n’importe quel joueur. Récompense: 100 EXP.

– Appliquez une chaussure à n’importe quel joueur. Récompense: 100 EXP. Gagnez un match illimité : Gagnez un match illimité. Récompense: 100 EXP.

: Gagnez un match illimité. Récompense: 100 EXP. Menace des rois : Gagnez une partie Triple Threat avec les joueurs de Kings 2020. Récompense: 175 EXP.

: Gagnez une partie Triple Threat avec les joueurs de Kings 2020. Récompense: 175 EXP. Double domination– Gagnez deux matchs de domination. Récompense: 200 EXP.

La récompense globale est une enveloppe de prix de ligue standard.

Récompenses de saison: Rick Fox

Ce défi est disponible jusqu’à la fin de la saison. La récompense globale est une enveloppe de contrats en argent.

Rick Fox I – Obtenez 30 points dans plusieurs jeux avec Rick Fox Season Award. Récompense: 300 EXP.

– Obtenez 30 points dans plusieurs jeux avec Rick Fox Season Award. Récompense: 300 EXP. Rick Fox II – Obtenez 3 passes décisives dans un seul jeu Triple Threat Offline avec le prix Rick Fox Season. Récompense: 150 EXP.

– Obtenez 3 passes décisives dans un seul jeu Triple Threat Offline avec le prix Rick Fox Season. Récompense: 150 EXP. Rick Fox III– Obtenez 9 points avec la récompense de la saison Rick Fox dans un seul match Triple Threat en ligne. Récompensez 200 EXP.

Les objectifs «Récompenses de saison» sont surmontés avec les cartes que nous obtenons au fur et à mesure que nous progressons dans la passe de combat. C’est la lettre de Rick Fox.

Récompenses de saison: Antoine Walker

Ce défi est disponible tout au long de la saison. La récompense globale est une enveloppe de contrats d’or.

Antoine Walker I – Marquez 9 points et obtenez 3 rebonds avec Antoine Walker Season Award dans une seule partie de Domination. Récompense: 200 EXP.

– Marquez 9 points et obtenez 3 rebonds avec Antoine Walker Season Award dans une seule partie de Domination. Récompense: 200 EXP. Antoine Walker II – Obtenez 2 rebonds offensifs et 5 rebonds défensifs en une seule partie avec Antoine Walker Season Award. Récompense: 250 EXP.

– Obtenez 2 rebonds offensifs et 5 rebonds défensifs en une seule partie avec Antoine Walker Season Award. Récompense: 250 EXP. Antoine Walker III– Marquez 35 points au total avec Antoine Walker Season Award en plusieurs parties. Récompense: 300 EXP.

Récompenses de saison: Toni Parker

Ce défi est disponible tout au long de la saison. La récompense globale est une enveloppe de contrats en argent.

Toni Parker I – Marquez 3 TC en tentant 8 TCI ou plus en un seul match avec le Tony Parker Season Award. Récompense: 300 EXP.

– Marquez 3 TC en tentant 8 TCI ou plus en un seul match avec le Tony Parker Season Award. Récompense: 300 EXP. Toni Parker II – Utilisez Tony Parker Season Award et obtenez 4 passes décisives et 1 vol dans un jeu Triple Threat en ligne. Récompense: 300 EXP.

– Utilisez Tony Parker Season Award et obtenez 4 passes décisives et 1 vol dans un jeu Triple Threat en ligne. Récompense: 300 EXP. Toni Parker III– Marquez 6 layouts avec le Tony Parker Season Award en une seule partie. Récompense: 450 EXP.

Récompenses de saison: Horace Grant

Ce défi est disponible tout au long de la saison. La récompense globale est une enveloppe de contrats d’or.

Horace Grant I – Créez 25 blocs avec Horace Grant Season Award dans plusieurs jeux. Récompense: 350 EXP.

– Créez 25 blocs avec Horace Grant Season Award dans plusieurs jeux. Récompense: 350 EXP. Horace Grant II – Obtenez un homme du match avec Horace Grant Season Award en un seul match illimité. Récompense: 350 EXP.

– Obtenez un homme du match avec Horace Grant Season Award en un seul match illimité. Récompense: 350 EXP. Horace Grant III– Obtenez 35 rebonds ou plus pendant la saison One in 1,000 avec le prix Horace Grant Season. Récompense: 400 EXP.

Récompenses de saison: Kyle Lowry

Ce défi est disponible tout au long de la saison. La récompense globale est une enveloppe consommable en or.

Kyle Lowry I – Obtenez 20 points et 5 rebonds en une seule partie avec le Kyle Lowry Season Award. Récompense: 400 EXP.

– Obtenez 20 points et 5 rebonds en une seule partie avec le Kyle Lowry Season Award. Récompense: 400 EXP. Kyle Lowry II – Utilisez Kyle Lowry Season Award et gagnez un TC% de 0,416 ou plus avec au moins 6 TCA en une seule partie. Récompense: 500 EXP.

– Utilisez Kyle Lowry Season Award et gagnez un TC% de 0,416 ou plus avec au moins 6 TCA en une seule partie. Récompense: 500 EXP. Kyle Lowry III– Obtenez 200 passes décisives avec le Kyle Lowry Season Award lors de la saison One in a Thousand. Récompense: 1000 EXP.

Récompenses de saison: Scottie Pippen

Ce défi est disponible tout au long de la saison. La récompense globale est de trois jetons.

Scottie Pippen I – Obtenez 7 interceptions avec Scottie Pippen Season Award en une seule partie. Récompense: 500 EXP.

– Obtenez 7 interceptions avec Scottie Pippen Season Award en une seule partie. Récompense: 500 EXP. Scottie Pippen II – Obtenez un Double Double avec Scottie Pippen Unlimited Season Award. Récompense: 650 EXP.

– Obtenez un Double Double avec Scottie Pippen Unlimited Season Award. Récompense: 650 EXP. Scottie Pippen III: Obtenez un triple-double avec Scottie Pippen Season Award en illimité. Récompense: 1000 EXP.

Ce sont tous les objectifs disponibles, pour le moment, dans la première saison de NBA 2K21. De nouveaux défis apparaîtront progressivement et nous vous informerons chaque fois que nous aurons des nouvelles à leur sujet. Si vous souhaitez être attentif à tout ce qui se passe dans MyTeam, nous vous recommandons de nous suivre sur Twitter (@ nba2kaldia). Nous avertirons également, dans cet article, des codes de casier qui apparaissent.

