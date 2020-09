NBA 2K21 MyTeam – Gagnez des baskets en diamant et un badge HOF avec le défi de Damian Lillard

Nous pouvons maintenant entrer dans NBA 2K21 et le joueur de couverture, Damian Lillard, est le protagoniste du premier défi de l’année. Son défi personnel rappelle une performance remarquable contre l’Oklahoma City Thunder, et pour le surmonter, nous devrons marquer cinquante points avec n’importe quel joueur. Il est obligatoire d’inclure Lillard lui-même dans l’équipe, il suffit d’utiliser sa version saphir.

Le jeu est en difficulté pro et chaque trimestre dure six minutes. Nous affrontons le Thunder des barrages de la saison dernière, qui incluent le diamant rose Russell Westbrook et le diamant Paul George. La récompense finale est une enveloppe contenant une basket en diamant et un insigne du Temple de la renommée..

Ici vous pouvez voir les cinq de départ de l’équipe rivale.

Comment surmonter facilement le défi?

Comme il est difficile de marquer avec des tirs à moyenne et longue distance dans NBA 2K21, l’idéal est d’utiliser un joueur interne pour relever ce défi. Nous vous proposons d’utiliser Anthony Davis Free Agent, une lettre qu’ils nous remettent en entrant dans MyTeam. Nous ne pouvons l’utiliser que pendant cinq matchs (c’est un joueur de prêt), mais nous devons encore passer au moins un de ces matchs pour battre certains des buts de la passe de saison. Ce n’est donc pas une mauvaise idée de relever ces défis en marquant cinquante points.

Les intérieurs de l’équipe rivale sont de bas niveau, il ne sera donc pas difficile de marquer avec Davis. Le plus simple est d’abuser du pick and roll, car il a tendance à entrer dans le panier avec une relative facilité. Et si votre jumelage parvient à vous suivre, c’est une bonne idée de leur poster.

Aussi Nous vous recommandons de faire les objectifs Anthony qui apparaissent dans la passe de combat. Cela profitera du temps passé pour obtenir la chaussure en diamant, le badge du Temple de la renommée et quelques points d’expérience supplémentaires.

Grâce au pick and roll et au break rapide, il est facile de marquer cinquante points avec Anthony.

Anthony Davis buts dans la passe de saison

Swat 1 : faire un plug avec Anthony Davis SA. Récompense: 100 EXP.

: faire un plug avec Anthony Davis SA. Récompense: 100 EXP. Lancer 10 avec AD : Marquez 10 points avec l’AS Anthony Davis. Récompense: 100 EXP.

: Marquez 10 points avec l’AS Anthony Davis. Récompense: 100 EXP. Spectacle AD : Faites 3 dunks avec Anthony Davis AL. Récompense: 150 EXP.

: Faites 3 dunks avec Anthony Davis AL. Récompense: 150 EXP. AD Double Double: Obtenez un double-double avec l’agent libre Anthony Davis. Récompense: 250 EXP.

Nous vous laissons ici la liste complète des défis disponibles, pour le moment, dans le Season Pass. Si vous souhaitez nous dire quelque chose, vous pouvez le faire via Twitter (@ nba2kaldia). Salutations!

