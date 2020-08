NBA 2K21: la version de la génération actuelle devrait avoir une fonctionnalité très sensible

NBA 2K21

Crédit: NBA 2K

La démo de la version actuelle de NBA 2K21 est sortie lundi. J’apprécie le gameplay, mais comme prévu, les visuels sont à peu près identiques à ceux de NBA 2K20.

Je ne tiens pas cela contre 2K. Il est évident pourquoi c’est le cas, et cela était évident dans la bande-annonce de gameplay. Je pense que tous les efforts sur le plan visuel sont consacrés aux versions de nouvelle génération qui, je m’attends à ce que je ne sois pas satisfait.

Cela dit, à la lumière de ce que nous n’obtenons pas dans la version actuelle (améliorations graphiques majeures), il y a une fonctionnalité que j’espérais voir ajoutée qui aurait beaucoup de sens pour cette version de la série.

Les sauvegardes de report pour MyGM, MyLeague, les listes et les options Player DNA seraient un argument de vente majeur pour les fans du mode franchise.

À partir de maintenant, la série MLB The Show est la seule franchise de vidéos sportives à proposer des sauvegardes reportées, et il est difficile de dire à quel point cette fonctionnalité est utile et appréciée par la communauté hardcore du jeu.

2K a résisté à l’ajout de cette fonctionnalité dans le passé, malgré un vif intérêt pour la création de listes par sa communauté de franchisés chaque année. Chaque année, les fans créent des listes massives pour la version actuelle du jeu, mais une fois que la dernière version est sortie, leurs créations deviennent obsolètes.

S’il y a jamais eu un an pour inclure les sauvegardes reportées, ce serait celui-ci.

En raison de l’impact du COVID-19, NBA 2K21 n’aura pas de listes mises à jour avant la sortie de la version de nouvelle génération. Cela signifie que les fans qui obtiendront le jeu lors de sa sortie le 4 septembre joueront avec les alignements de la saison NBA qui est actuellement en séries éliminatoires.

Ce n’est évidemment pas la faute de 2K. Cependant, dans le but de donner aux fans une nouvelle expérience ou de fournir une certaine continuité entre NBA 2K20 et la nouvelle version, offrir la possibilité de ramener certaines des listes serait un ajout bienvenu.

Les utilisateurs en ligne auront PARK, Pro-Am et MyTeam pour les surveiller jusqu’à la sortie de la prochaine génération – plus que probablement en novembre. Cette option serait un signe de tête majeur et une démonstration d’appréciation pour la communauté MyGM et MyLeague.

