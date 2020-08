NBA 2K21: il n’y a que 2 bonnes raisons d’acheter la version actuelle

NBA 2K21 Crédit: 2K

À ce stade, nous avons déjà vu les principaux arguments de vente de la version actuelle de NBA 2K21. 2K a externalisé le développement du jeu et n’a pas ajouté une tonne de fonctionnalités.

Cependant, ils ont affiné le gameplay à un point tel que – sur la base de ce que j’ai vécu dans la démo – est peut-être dans le meilleur endroit depuis quelques années.

La question pour les consommateurs qui se demandent s’ils doivent acheter cette version ou attendre l’itération nouvelle génération sur PlayStation 5 ou Xbox Series X se résume à un concept simple: y a-t-il assez ici pour justifier un achat anticipé?

J’ai parlé avec des développeurs de 2K, et bien qu’ils n’aient pas révélé de détails, leurs références à la version de nouvelle génération viennent avec ce scintillement spécial dans leurs yeux, ou un ton qui suggère que nous nous dirigeons vers le genre de révélation que nous expérimenté lorsque NBA 2K14 a été dévoilé pour PlayStation 4.

À ce jour, c’est l’un de mes plus beaux souvenirs non seulement en tant que journaliste, mais en tant que joueur. Cette version de la série a changé la donne et, à bien des égards, a enterré la franchise NBA Live d’une manière qu’elle n’a pas encore récupérée. Si c’est ce qui se passe, que doit faire un joueur hardcore 2K?

Selon mon estimation, après avoir examiné tous les faits, il n’a de sens d’acheter la version actuelle de NBA 2K21 que si vous vous situez dans l’un des deux profils de consommateurs.

Vous ne prévoyez pas de mettre à niveau vers PlayStation 5 ou Xbox Series X

L’économie n’est pas dans la meilleure situation aux États-Unis et dans d’autres pays. La pandémie mondiale a fait un certain nombre d’industries, et il y a au moins de bonnes chances que votre travail ait été affecté par COVID-19.

Pour cette raison, vous ne pourrez peut-être pas justifier de dépenser les 500 € à 700 € nécessaires simplement pour entrer dans la prochaine génération lors du lancement dans les prochains mois.

Différent, mais dans la même catégorie, vous pouvez être le genre de personne qui n’achète jamais une console au lancement parce que vous pensez – et il y a une histoire qui soutient ce concept – que les systèmes sont toujours problématiques lors de leur sortie.

Les touches finales ont été apportées sur la PS5 et la Xbox Series X alors que le monde a été détouré par la pandémie. Il n’est pas fou de penser que les premières versions du système pourraient avoir des bosses sur la route au cours des premiers mois.

Dans tous les cas, vous n’obtiendrez pas un nouveau système de sitôt, et cela signifierait que la version actuelle de NBA 2K21, dans sa gloire raffinée, est le meilleur achat pour vous. Quelque chose me dit que vous ne serez pas seul.

Vous êtes un joueur MyTeam hardcore

Si vous avez été sérieusement mordu par le bogue MyTeam, vous ne pourrez peut-être pas laisser passer l’opportunité de commencer à créer votre collection la semaine prochaine.

Les collections MyTeam, les points MyTeam et VC seront transférés de la génération actuelle à la prochaine génération, ce qui signifie que si vous avez une chance d’acquérir le Pink Diamond Steph Curry ou Manu Ginobili (non confirmé, mais attendu), vous irez probablement pour vouloir les avoir prêts à être utilisés sur votre console de nouvelle génération.

Dans cette situation, vous allez vouloir acheter l’édition Mamba Forever pour 99,99 €, ce qui vous donnera gratuitement l’édition Standard sur la prochaine génération (ce dont vous avez besoin, car vous aurez déjà reçu vos bonus VC pour pré-commande).

Cette approche vous permettra de vous lancer dès que la PS5 ou la Xbox Series X sera disponible.

À moins que vous ne vous identifiiez à l’une de ces deux situations ou que vous n’ayez besoin des systèmes pour faire votre travail – comme moi – vous pourriez attendre.

