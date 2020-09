NBA 2K21: aperçu complet de chaque équipe, joueur inclus dans le jeu

Manu Ginobili dans NBA2K21 Crédit: NBA 2K

Je suis à la taille dans mon évaluation de NBA 2K21 sur les consoles de la génération actuelle. Je joue au jeu sur PlayStation 4 et je base mon avis sur cette version. Au milieu de l’évaluation de chaque pouce du jeu, j’ai jeté un coup d’œil à chaque équipe, et à chaque joueur inclus.

Nous parlons des équipes actuelles, des agents libres, des équipes classiques et des équipes WNBA, que vous pouvez modifier cette année.

NBA 2K21 – Liz Cambage Crédit: 2K

Il y a deux nouvelles équipes classiques: les Golden State Warriors 16-17 et les Raptors de Toronto 18-19, et les équipes olympiques 2012 et 2016 Team USA.

Voici un aperçu de chaque équipe et joueur dans la vidéo ci-dessous.

Omissions notables

Chaque année, pour des raisons juridiques causées par la retraite, l’expiration du contrat et parfois la mort, 2K perd le droit d’inclure certaines légendes, des joueurs à la retraite ou des gars qui ne sont pas actuellement en NBA. L’année dernière, c’était Manu Ginobili, mais heureusement, il est de retour dans le giron de toutes les équipes classiques des San Antonio Spurs, et il fait partie de l’équipe de tous les temps.

Manu Ginobili dans NBA 2K21 Current-Gen Crédit: 2K

Cette année, en plus des pièces manquantes normales (Charles Barkley, Reggie Miller et Rasheed Wallace), il manque également Luol Deng, Andrew Bynum, Joe Johnson, Mike Miller, Juwan Howard, Tayshaun Prince et Deron Williams. Certains de ces gars sont portés disparus depuis des années, mais leur absence n’a pas été aussi médiatisée que Barkley, Miller ou Wallace.

Rendus améliorés

Damian Lillard dans la NBA 2K21 de la génération actuelle Crédit: 2K

L’athlète de couverture, Damian Lillard, a plus de cheveux, et la même chose peut être dite pour Milwaukee Bucks et la légende des Los Angeles Lakers Kareem Abdul-Jabbar.

NBA 2K21 Kareem Abdul-Jabbar Crédit: 2K

Il y a également de nouvelles images de profil pour plusieurs joueurs et des placements différents dans les équipes de tous les temps. Dans l’ensemble, les listes et le travail de rendu ressemblent beaucoup plus à un patch ou à une mise à jour de NBA 2K20 qu’à une expérience entièrement nouvelle.

