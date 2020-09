NBA 2K21: à quoi s’attendre de chaque mode de la version actuelle

Zion Williamson NBA 2K21 sur la génération actuelle crédit: 2K

Le 4 septembre, la version actuelle de NBA 2K21 sortira. Les informations sur le jeu ont été assez rares, du moins selon les normes normales de 2K, et de nombreux fans se demandent à quoi s’attendre.

Je pense que la plupart peuvent en témoigner, le gameplay semble être sensiblement amélioré en fonction de ce que nous avons vécu dans la démo. Avec quelques réponses aux questions sur cette partie de la version, les prochaines demandes sont liées aux fonctionnalités.

J’ai été aussi branché que possible sur les informations de pré-version et j’ai rassemblé un bref ensemble d’attentes que chaque utilisateur devrait avoir pour tous les modes 2K.

Jouez maintenant en ligne

Il y avait très peu de détails sur PNO, voire aucun, ce qui me dit que les fans devraient s’attendre à ce que le mode fonctionne exactement comme il le faisait dans NBA 2K20, seulement avec les améliorations du gameplay améliorant passivement l’expérience.

Ma carrière

NBA 2K21

Crédit: 2K

Cette année, le nom de votre personnage est Junior et il est le fils d’un ancien joueur de la NBA. Vous commencez au lycée et pouvez jouer dans l’une des 10 écoles licenciées avant d’atteindre la NBA.

J’espère voir un départ ou au moins une séparation de l’histoire de la mouture régulière de MyPlayer, mais il semble que nous nous en tenons à la même formule.

PARC

NBA 2K21

Crédit: 2K

Le quartier s’appelle maintenant 2K Beach, donc esthétiquement, il sera très différent. Au-delà de cela, je ne m’attendrais pas à des différences majeures à part peut-être quelques nouveaux sponsors pour les mêmes types d’événements que dans NBA 2K20.

Ce n’est pas horrible étant donné que le quartier de NBA 2K20 était probablement l’itération la plus performante du concept à ce jour. Cela devient l’élément vital du mode, à mon grand regret, mais vous ne pouvez pas l’impact global et le génie derrière le concept.

Je m’émerveille encore parfois des cerceaux que le monde 2K a créés et de leur empreinte dans la culture à travers le quartier.

Pro-Am / Rec

J’aurais aimé voir une sorte de fonctionnalité de configuration de tournoi ou de ligue, mais cela n’a pas été discuté avant la sortie. Dans l’état actuel des choses, la scène Jordan Rec et Pro-Am restera probablement en grande partie inchangée, et c’est là que les futurs ligueurs NBA2K perfectionneront principalement leurs compétences.

Ceux qui apprécient également la scène compétitive en équipe en ligne vivront toujours ici.

Mon équipe

NBA 2K

Crédit: 2K

Si vous avez examiné tous les modes dans tous les domaines et essayé de déterminer lequel verra les améliorations les plus notables, je m’attendrais à ce que ce soit MyTeam.

Le concept Seasons qui convertit le mode en service en direct est intrigant. De plus, les événements du week-end appelés MyTeam Limited sont un pas dans la bonne direction car ils se rapportent à une expérience plus structurée.

Il y a aussi le nouveau et mystérieux terme Dark Matter qui pourrait faire référence à une carte gemme de niveau supérieur ou à des power-ups pour les joueurs de votre collection. Dans tous les cas, les utilisateurs de 2K qui prévoient de passer à la prochaine génération ou qui sont simplement des accros de MyTeam se sentiront probablement les plus servis de toutes les sous-communautés 2K.

MyLeague / MyGM

Candace Parker en NBA 2K21 sur la génération actuelle

Crédit: 2K

Il y a quelques extensions à l’inclusion WNBA car vous pouvez maintenant jouer une saison avec les 12 équipes. Il y a aussi des améliorations plus petites et plus nuancées qui n’ont pas attiré beaucoup d’attention en pré-version.

C’est difficile avec ce mode car une grande partie de ce qui fait passer la fonctionnalité au niveau supérieur semble être considérée comme non commercialisable, donc cela ne retient pas beaucoup l’attention pendant la période de battage médiatique. Je pense que c’est une erreur.

Bien que le mode ne soit pas la tasse de thé de tout le monde, il est toujours préférable de dédier un blog qui détaille même les changements les plus apparemment infimes, car les utilisateurs qui jouent à MyLeague et MyGM sont ceux qui apprécieraient les détails.

La même chose pourrait être dite pour chaque mode. Même si la couleur rouge du logo des Chicago Bulls était une version plus profonde et plus vraie de cette teinte, une puce reconnaissant ce changement est utile et informative.

Modification de la liste et création de joueurs

Nous n’avons obtenu aucune information sur cet aspect du jeu qui sert essentiellement les communautés MyGM et MyLeague. Verrons-nous plus de coiffures, la possibilité d’ajouter des tatouages ​​aux joueurs créés hors ligne, y a-t-il plus d’options de sculpture de visage, serons-nous en mesure de proposer une option de téléchargement d’images pour les visages similaire à GameFace d’EA?

Il y a encore des tonnes de questions sur ce front? Ce sera l’une des premières choses que je regarderai lorsque je mettrai la main sur une copie du jeu.

En résumé, mes attentes sont-elles faibles? Non, mais ils sont réalistes compte tenu du moment de la sortie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂