NBA 2K21: 2K Answers 4 questions cruciales sur MyLeague, MyGM et MyTeam pour la génération actuelle et la prochaine génération

NBA 2K21 Crédit: Démo NBA 2K21 – Image capturée par Operation Sports

Plus tôt dans la semaine, j’ai eu l’occasion de participer à une séance de questions-réponses en direct avec plusieurs membres de l’équipe de développement de NBA 2K. C’était formidable de voir et d’entendre autant de personnes qui ont joué un rôle déterminant dans le développement du jeu parler de la version de la génération actuelle de NBA 2K21, et d’évoquer brièvement certains éléments de la version de nouvelle génération.

Il y avait plusieurs membres des médias sur place et nous étions nombreux à avoir plus de questions qu’il n’y avait de temps pour répondre à l’appel. 2K a eu la gentillesse de répondre aux questions que nous avions auxquelles l’équipe de développement n’avait pas répondu.

Vendredi, 2K a répondu à quatre questions que j’ai posées pendant la session. Voici les questions et réponses officielles sur des sujets liés à MyLeague, MyGM et MyTeam.

J’ai également ajouté un aperçu de ma question et des points à retenir des réponses de 2K.

Q: Des sauvegardes reportées ont-elles été ajoutées pour la génération actuelle, et est-ce prévu de quelque manière que ce soit pour la prochaine génération, sinon pourquoi?

2K: Non. La progression de MyTEAM et le VC sont transférés entre l’actuel et la prochaine génération pour NBA 2K21. Bien que nous prenions en compte les enseignements de chaque version de NBA 2K, nous considérons chaque nouveau jeu comme séparé et distinct.

À retenir: j’ai trouvé que le concept de sauvegarde de report (qui n’est disponible que chez MLB The Show) est quelque chose qui montre une grande appréciation pour la communauté du mode franchise hors ligne. Des tonnes de travail sont consacrées à la création de la liste chaque année, et ce serait formidable si certaines des listes personnalisées pouvaient être utilisées dans les versions futures. Je comprends qu’autoriser ce transfert signifie que les attributs et les rendus des joueurs ne peuvent changer que si les listes doivent rester compatibles. Cependant, on pourrait faire valoir que ce serait un sacrifice acceptable pour ce que les économies de report fourniraient.

Q: Y a-t-il eu des discussions sur un mode brouillon dans MyTeam, si tel est le cas, est-ce quelque chose qui en fera une version actuelle ou nouvelle?

2K: C’est quelque chose d’intéressant, mais nous n’avons rien à partager à ce sujet.

À retenir: Il semble qu’il y ait une chance qu’une sorte d’itération du concept de brouillon puisse encore être en route vers MyTeam sur la génération actuelle et / ou la prochaine génération. 2K est particulier sur les concepts qu’il emprunte à d’autres séries, donc malgré le fait que Madden, MLB The Show, NHL et FIFA semblent avoir eu un grand succès avec leurs ébauches en mode collector, 2K se retient un peu. Je dirais que le basketball est peut-être le meilleur sport pour le concept de draft. Espérons que c’est quelque chose que 2K revisite car cela pourrait être génial dans NBA 2K21.

Q: Quels sont les détails concernant l’utilisation de Team USA? Cette licence était indiquée dans les crédits de la démo de NBA 2K21?

2K: Restez à l’écoute de nos réseaux sociaux NBA 2K dans les jours précédant le lancement!

À retenir: Avec la sortie du jeu le 4 septembre, nous devrions en entendre parler entre lundi et mercredi. Jetez un œil ici pour voir quelques-unes des façons dont la licence Team USA pourrait être utilisée dans le jeu.

Q: Quels sont les autres ajouts à MyLeague et à la création de listes (tatouages ​​pour les CAP hors ligne, possibilité d’agrandir ou de réduire la taille de la ligue, présentation des blessures, spectacle à la mi-temps, etc.)?

2K: MyLEAGUE de cette année présente de nombreux ajouts, allant des améliorations de la qualité de vie aux nouveaux ajouts majeurs. L’un des ajouts les plus notables au mode de NBA 2K21 est le système de progression boom-bust, où la progression des joueurs est désormais dynamique! Cela garantit que chaque session est unique et offre globalement une expérience MyLEAGUE plus engageante. Nous apportons également des modifications basées sur les commentaires de la communauté, comme la possibilité de personnaliser les arènes actuelles (par opposition à devoir en créer de nouvelles) et de rendre disponibles les uniformes originaux après les avoir repensés. Les fans de WNBA seront également ravis d’apprendre que nous avons ajouté la fonctionnalité Modifier le lecteur, permettant aux fans de créer et de personnaliser davantage leur expérience WNBA.

À emporter: Les choses mentionnées ici ne figuraient pas dans la rédaction initiale qui a été distribuée vendredi. Ce sont d’excellents ajouts que les adeptes de MyLeague apprécieront. Cependant, comme il n’y avait aucune référence aux éléments Create-A-Player et de présentation dans la réponse, il semble prudent de dire que ces améliorations n’ont pas été intégrées aux versions de la génération actuelle. Espérons que nous verrons des extensions sur les concepts de la prochaine génération.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂